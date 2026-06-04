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美301調查肯定台灣改善措施 政院：將建立強迫勞動貨品審查機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國提出的301調查「強迫勞動貨品進口禁令」報告中，我國此次被列為建議課徵較低稅率10%之中，不過調查報告並未提及最終採行措施的日期。對此行政院發言人李慧芝4日表示，勞動部也已表示高度重視國際社會及供應鏈對強迫勞動風險的關注，未來將與經濟部合作建立跨部會審定機制。

李慧芝指出，自美國於3月12日啟動301調查以來，政府即積極與美方進行溝通，包括提交書面意見、公聽會後補充說明，以及透過雙邊諮商機制持續交換意見。政府也向美方說明，未來將依據《貿易法》建立跨部會審定程序，待完成相關程序後，將限制強迫勞動產品輸入台灣，以符合國際供應鏈管理、人權保障及永續治理要求。

經貿辦則指出，美國此次301調查報告中，也肯定台灣已提出具體承諾與改善措施，並將台灣列入風險程度相對較低的14個國家之一，評價優於部分亞洲國家。此外，勞動部也已表示高度重視國際社會及供應鏈對強迫勞動風險的關注，未來將與經濟部合作建立跨部會審定機制，並以《貿易法》作為管制依據，限制涉及強迫勞動的貨品進口。

經貿辦強調，台灣已與美國完成ART（台美對等貿易協定）簽署，為維護協定所爭取到的關稅優惠及競爭優勢，政府將持續與美方保持密切溝通，全力維護國家利益及產業利益。

經貿辦進一步補充，為提升我國產業國際競爭力與國際信任度，政府持續協助企業預防強迫勞動風險。具體措施包括，今年2月13日已發布《企業防制強迫勞動參考指引》，協助企業依循國際規範招募及管理移工；4月9日已將《就業服務法》修正草案送交立法院審議，全面禁止雇主或仲介留置移工身分證件及扣留財物。

經貿辦說，未來政府也將持續推動移工直接聘僱制度優化、仲介評鑑制度精進，以及提升外籍遠洋漁船船員勞動權益保障等措施，以進一步降低強迫勞動風險。

關稅 台美關係

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