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美擬加徵10%關稅 政院：跨部會審查限制輸入強迫勞動貨品

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國政府以強迫勞動為由，擬引用301條款課徵台灣等經濟體10%關稅，並點出台灣並未禁止強迫勞動產品進口。行政院說，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採1974年貿易法第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有最惠國待遇（MFN），最長為期150天至7月底為止，並透過301條款調查重建法律基礎。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間6月2日依「1974年貿易法」第301條款，針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，台灣被列為建議稅率10%的14國之一；報告寫道，台灣似乎正採取步驟履行有關禁止強迫勞動產品進口的承諾，但目前在法律上未禁止這類產品。

行政院發言人李慧芝指出，美方3月12日展開301調查，我國積極與美方溝通，包括提交書面意見、公聽會後反駁意見及雙邊諮商，也強調未來相關部會將依貿易法，待跨部會審定程序討論決議後將限制輸入強迫勞動貨品，符合國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。

李慧芝表示，由於美方肯認台灣的具體承諾，將我國列為適用較低稅率的14國之中，比日韓還要低；稍早勞動部亦說明，我方高度重視國際社會和供應鏈對強迫供應風險與防範，也因此勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

她強調，台灣是已與美方完成協議的國家，為維護ART爭取的最佳待遇與相對優勢，我方將持續與美方密切溝通，全力鞏固我國國家利益及產業利益。

行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽補充，為提升我國產業及國際競爭力，持續協助業者預防強迫勞動，包括2月13日發布企業防治強迫勞動指引，輔導產業依循國際規範招募及管理移工，4月9日已將就業服務法修法草案送至立法院審議，全面嚴禁留置勞工身分證件與扣留勞工財物，未來會持續精進雇主直接聘僱勞工，優惠仲介評價制度，提升外籍遠洋船員的勞動保障等。

關稅 台美關係

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