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台灣被列10%強迫勞動關稅！美媒：1原因可能下調 但3國恐被加稅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室。美聯社
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室。美聯社

政治新聞網POLITICO報導，川普政府正重建關稅壁壘，但因為顧及美國物價飛漲的經濟現實，最終實施稅率可望下調、範圍也可能再縮小。許多國家私下認為這是意料中事，不會改變貿易談判態勢。不過另一方面，白宮也正考慮略微調升部分國家關稅，包括澳洲、阿根廷和紐西蘭等，這些國家去年被課10%稅率。

美國貿易代表辦公室2日以強迫勞動行為，建議對台灣在內等14國的貨品加徵10%關稅，其餘46國加徵12.5%關稅，其中許多已與川普政府簽署貿易協議。

報導指，截至目前，新關稅制度更為克制，低於年初被判違憲的對等關稅，這是對美國當前經濟現實的讓步。白宮1日也以成本飆升為由，縮減鋼鋁銅等金屬關稅措施，下調部分農業機具稅率至15%。

這顯示川普關稅議程受到降低物價和保護國內製造業這兩股力量拉扯，川普政府未來幾周將提出更多關稅提案，這種平衡料將持續受考驗。

相較之下，川普去年威脅對歐盟課徵30%重稅，協議後降至15%，日韓等美國主要貿易夥伴也出現類似情況。

除此之外，最新關稅提案保留許多上一輪關稅豁免項目，包括美國無法種植的農產品。

一名前美國貿易代表署官員表示，貿易代表葛里爾建議的強迫勞動關稅稅率高於預期，因為這只是川普新關稅計畫的起點，但「豁免範圍也更廣」。這名前官員認為，根據過去案例顯示，最終稅率可能下調或延後實施，這是接下來觀察重點。

然而，除了強迫勞動調查外，川普政府也正針對16個貿易夥伴進行製造業產能過剩調查，對象包括歐盟、中國大陸及多個東南亞新興經濟體，並同步推進個別國家調查。

外國政府擔心，美方可能藉此在既有關稅上再加碼，危及先前與歐洲、日本、南韓和英國談妥的較低稅率協議。不過，目前歐盟等貿易夥伴仍認為美方提案大致可承受，正等待更多細節，整體態度偏向審慎觀望。

關稅 台美關係

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