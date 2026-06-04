聽新聞
0:00 / 0:00

司法挫敗！川用301條款重建關稅工程 台日韓配合、中拒絕

世界日報／ 編譯中心／綜合3日電
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。(路透)
川普政府2日宣布，將依301條款對60個貿易夥伴輸美產品加徵關稅。圖為總統川普2月出席白宮記者會。(路透)

川普政府2日宣布，將依301條款調查結果，對包括台灣在內60個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少10%關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

今年2月底，聯邦最高法院判決美國總統川普無權依據「國際緊急經濟權力法」對全球課徵所謂對等關稅。這項判決重創川普長期主張的關稅政策，然而白宮並未因此放棄關稅。

最高法院判決出爐後，川普隨即改援引貿易法第122條，對各國進口商品課徵10%全球關稅，作為臨時替代方案。但122條款關稅只能實施150天，將於7月到期。因此，如何尋找新的法律依據，成為川普貿易團隊最重要的工作。

就在此背景下，美國貿易代表署3月啟動兩項301條款調查。

第一項針對中國大陸、台灣、日本、南韓、歐盟等經濟體的「結構性產能過剩」問題，調查是否透過產業政策、補貼或其他措施造成全球市場失衡；第二項則將範圍擴大至約60個經濟體，檢視各國是否建立並有效執行禁止進口強迫勞動產品制度。

當時外界即注意到，美國貿易代表葛里爾曾公開表示，希望在122條款關稅失效前完成調查並提出結論。如今6月公布的新關稅方案，正是這些調查的具體成果。

根據301條款，只要美方認定外國政府政策屬於「不合理」或「歧視性」，並對美國商業利益造成損害，即可採取報復措施，所以301條款長期被視為美國最具威力的單邊貿易武器之一。

更重要的是，以301條款實施關稅，法律基礎遠比緊急命令穩固，不易遭司法挑戰推翻。

此次強迫勞動調查對象和課徵關稅範圍涵蓋全球60個經濟體，調查過程中，台灣、日本、南韓等盟邦還配合演出與美國溝通，中國根本拒絕向美國提出說明，因為中方早已心知肚明，這項調查是先射箭再畫靶，調查只是過場。

從結果來看，川普政府已逐步達成原本目標。最高法院雖然推翻對等關稅，但白宮透過301調查重新搭建另一套法律架構。從產能過剩到強迫勞動，議題不斷變換，但川普核心目標始終是維持關稅工具，重塑全球供應鏈。

關稅 台美關係

延伸閱讀

川普政府改用301條款 將對巴西課徵25%關稅

301關稅要來了 美商務部建議加徵10%關稅 包含台灣

美301勞動強迫調查 提議對台灣加稅10% 日韓課更重

美國認定巴西涉不公平貿易 擬祭25%懲罰關稅

相關新聞

怎麼看川普對60國課徵的「301關稅」？克魯曼：結局可想而知

自去年4月2日「解放日」以來，美國總統川普已宣布三回合關稅。經濟學家克魯曼表示，這三波貿易戰都屬「違法」，下場可能都一樣。但川普基於三個理由，至今仍不喊停。

美擬對台徵10%關稅 林沛祥：政府應速説明爭取產業勞工權益

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對包含台灣在內14個經濟體的貨品加徵10％關稅。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，明天會不會有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換，政府也應速向美方爭取說明與澄清，捍衛產業、勞工權益。

司法挫敗！川用301條款重建關稅工程 台日韓配合、中拒絕

川普政府2日宣布，將依301條款調查結果，對包括台灣在內60個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少10%關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

美擬加徵10%關稅 政院：跨部會審查限制輸入強迫勞動貨品

美國政府以強迫勞動為由，擬引用301條款課徵台灣等經濟體10%關稅，並點出台灣並未禁止強迫勞動產品進口。行政院說，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

美擬祭301對台提高10%關稅 楊永明：強迫勞動在哪裡？

美國政府昨天宣布，擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅，理由是這些商品涉嫌使用強迫勞動生產。國民黨智庫副執行長楊永明今天說，台灣的強迫勞動在哪裡？我們有童工問題嗎？美國只是想要找一個理由，讓關稅大刀再度出鞘。

美擬對台徵10%關稅 勞動部：與經濟部建審定程序限制輸入強迫勞動貨品

美國政府昨依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅。勞動部今回應指出，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。