司法挫敗！川用301條款重建關稅工程 台日韓配合、中拒絕

川普政府2日宣布，將依301條款調查結果，對包括台灣在內60個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少10%關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

今年2月底，聯邦最高法院判決美國總統川普無權依據「國際緊急經濟權力法」對全球課徵所謂對等關稅。這項判決重創川普長期主張的關稅政策，然而白宮並未因此放棄關稅。

最高法院判決出爐後，川普隨即改援引貿易法第122條，對各國進口商品課徵10%全球關稅，作為臨時替代方案。但122條款關稅只能實施150天，將於7月到期。因此，如何尋找新的法律依據，成為川普貿易團隊最重要的工作。

就在此背景下，美國貿易代表署3月啟動兩項301條款調查。

第一項針對中國大陸、台灣、日本、南韓、歐盟等經濟體的「結構性產能過剩」問題，調查是否透過產業政策、補貼或其他措施造成全球市場失衡；第二項則將範圍擴大至約60個經濟體，檢視各國是否建立並有效執行禁止進口強迫勞動產品制度。

當時外界即注意到，美國貿易代表葛里爾曾公開表示，希望在122條款關稅失效前完成調查並提出結論。如今6月公布的新關稅方案，正是這些調查的具體成果。

根據301條款，只要美方認定外國政府政策屬於「不合理」或「歧視性」，並對美國商業利益造成損害，即可採取報復措施，所以301條款長期被視為美國最具威力的單邊貿易武器之一。

更重要的是，以301條款實施關稅，法律基礎遠比緊急命令穩固，不易遭司法挑戰推翻。

此次強迫勞動調查對象和課徵關稅範圍涵蓋全球60個經濟體，調查過程中，台灣、日本、南韓等盟邦還配合演出與美國溝通，中國根本拒絕向美國提出說明，因為中方早已心知肚明，這項調查是先射箭再畫靶，調查只是過場。

從結果來看，川普政府已逐步達成原本目標。最高法院雖然推翻對等關稅，但白宮透過301調查重新搭建另一套法律架構。從產能過剩到強迫勞動，議題不斷變換，但川普核心目標始終是維持關稅工具，重塑全球供應鏈。