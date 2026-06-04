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美國擬加徵301關稅 巴西警告動用互惠法反制

中央社／ 聖保羅3日專電

美國政府以「強迫勞動」為由，宣布擬對包括巴西在內的多國商品加徵最高12.5%關稅，引發巴西強烈反彈，並警告將動用國會通過的「經濟互惠法」反制，美巴貿易關係再度陷入緊張。

根據巴西新聞網站G1報導，巴西政府今天指出，國際勞工組織（ILO）早已肯定巴西在打擊奴工與強迫勞動方面的努力，並強調海關與稅務機關具備法律權限，能禁止任何涉及強迫勞動的商品進入國境。巴西外交部則表示，雖保留反制權利，但仍希望透過協商避免雙邊緊張升高。

CNN巴西新聞網指出，在此背景下，巴西也釋出善意，準備撤回今年3月於世界貿易組織（WTO）會議上對「全球電商關稅豁免協議」的否決。該協議自1998年以來定期延長，美方要求永久化，但巴西當時僅願意延長兩年，導致談判破局。如今巴西考慮接受延長4至5年，以換取美方在關稅問題上的讓步。

美國總統川普（Donald Trump）政府則強調，主要貿易夥伴未能有效禁止強迫勞動產品進口，造成美國勞工處於不公平競爭環境，因此必須採取行動。新措施依據「1974年貿易法」第301條款展開，預計7月舉行公開聽證會後才會正式生效。

國際媒體普遍認為，華府此舉不僅針對巴西，也涉及更廣泛的貿易戰策略。BBC巴西新聞網引述英國「衛報」（The Guardian）指出，美國對巴西仍保持貿易順差，去年出口至巴西增加近11%，而巴西出口至美國反而下降。阿根廷「號角報」（Clarín）則報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）批評部分在野政治人物「助長美方施壓」，並將議題帶入選舉攻防。

綜合各方觀察，巴西在維護國家尊嚴與經濟利益之間，正試圖透過外交妥協與法律反制並行的策略，力求在美國新一輪關稅攻勢下減輕衝擊，同時維持國際市場的穩定。

關稅 台美關係

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