聽新聞
0:00 / 0:00

擬加徵301關稅 USTR：台法律未禁強迫勞動產品進口

中央社／ 華盛頓3日專電

美國貿易代表署依貿易法第301條款，針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對60個經濟體加徵關稅，對台灣的建議稅率為10%。報告寫道，台灣似乎正採取步驟履行有關禁止強迫勞動產品進口的承諾，但目前在法律上未禁止這類產品。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採1974年貿易法第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有最惠國待遇（MFN），最長為期150天至7月底為止，並透過301條款調查重建法律基礎。

美國貿易代表署（USTR）3月宣布針對台、中、日、韓及歐盟等60個經濟體展開新一輪301條款調查，以判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

貿易代表署昨天發布相關調查報告，決定建議對60個經濟體加徵關稅。對於已實施強迫勞動進口禁令、已承諾透過對等貿易協定實施並執行這類禁令，或已實施部分管制以有效阻止特定強迫勞動產品進口的經濟體，美國貿易代表建議加徵10%關稅；對於其他所有經濟體，則建議加徵12.5%關稅。

根據美國聯邦公報公告，對台灣的建議稅率為10%。

貿易代表署在這項301調查報告中寫道，台灣看似正採取步驟履行美台對等貿易協定中，有關禁止強迫勞動產品進口的承諾；然而，目前台灣在法律上未禁止這類產品的進口。

報告指出，基於上述原因，調查結果顯示，台灣未能實施並有效執行強迫勞動進口禁令的做法和政策「是不合理的，且對美國貿易構成負擔或限制」。

貿易代表署表示，將於7月7日針對這些建議措施舉行公聽會。有意出席公聽會的人士應於6月22日前提交出席申請及證詞摘要；7月6日為書面意見截止日。

台灣經濟部指出，各界預期美方將在122條款關稅落日前完成301調查，並公布最終稅率。經濟部強調，將配合台美談判小組持續與美方密切溝通。

美國貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡的美國權益時，美國政府可加徵關稅。

關稅 台美關係

延伸閱讀

美301調查鎖定強迫勞動進口 政院：尚未定案、有信心爭取較優惠待遇

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

美國301 對台課10%關稅 經部：不會與122條款疊加

301關稅要來了！美商務部以強迫勞動為由 建議對台灣等國加徵10%關稅

相關新聞

怎麼看川普對60國課徵的「301關稅」？克魯曼：結局可想而知

自去年4月2日「解放日」以來，美國總統川普已宣布三回合關稅。經濟學家克魯曼表示，這三波貿易戰都屬「違法」，下場可能都一樣。但川普基於三個理由，至今仍不喊停。

美擬對台徵10%關稅 林沛祥：政府應速説明爭取產業勞工權益

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對包含台灣在內14個經濟體的貨品加徵10％關稅。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，明天會不會有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換，政府也應速向美方爭取說明與澄清，捍衛產業、勞工權益。

司法挫敗！川用301條款重建關稅工程 台日韓配合、中拒絕

川普政府2日宣布，將依301條款調查結果，對包括台灣在內60個主要貿易夥伴輸美產品加徵至少10%關稅。表面上，美國將這項關稅包裝為打擊強迫勞動產品的貿易行動，但回顧川普政府過去幾個月的動作，不難發現這項調查真正背景並非強迫勞動問題本身，而是川普政府遭遇司法挫敗後，試圖重建全球關稅體系的政治工程。

美擬加徵10%關稅 政院：跨部會審查限制輸入強迫勞動貨品

美國政府以強迫勞動為由，擬引用301條款課徵台灣等經濟體10%關稅，並點出台灣並未禁止強迫勞動產品進口。行政院說，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

美擬祭301對台提高10%關稅 楊永明：強迫勞動在哪裡？

美國政府昨天宣布，擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅，理由是這些商品涉嫌使用強迫勞動生產。國民黨智庫副執行長楊永明今天說，台灣的強迫勞動在哪裡？我們有童工問題嗎？美國只是想要找一個理由，讓關稅大刀再度出鞘。

美擬對台徵10%關稅 勞動部：與經濟部建審定程序限制輸入強迫勞動貨品

美國政府昨依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅。勞動部今回應指出，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。