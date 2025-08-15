關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

快訊

中央社／ 台北15日電

因應美國關稅情勢變動，勞動部今天召開全國勞動行政首長聯繫會報，地方政府盼協助增加執行人力、地方辦理課程納入充電再出發範圍等，獲得正面回應，將共同給予勞工支持。

美國日前宣布將針對包括台灣在內的特定貿易夥伴調整對等關稅稅率，此舉對台灣出口導向產業及勞工造成影響，勞動部4月起布建中央、地方協力聯繫網絡，盼支持勞工穩定就業。

勞動部今天召開「114年第2次全國勞動行政首長聯繫會報」，邀集地方勞動行政首長了解關稅影響，會中勞動部與地方勞政機關分享受關稅影響企業及勞工動態資訊。

勞動部長洪申翰會中指出，勞動部已透過關懷訪視企業及勞工、主動拜訪相關工會並蒐集地方政府減班休息資訊，掌握各地方受美國關稅影響情形，也將與地方政府攜手合作，加強減班休息業者法遵輔導，像是減班休息勞工薪資不得低於最低工資，且應維持勞健保與勞退提繳。

洪申翰強調，後續將視國際情勢發展與台灣勞動市場情形，適時推動相關協助措施，盼全力給勞工最大支持。

有地方勞動行政首長於會中反映，已陸續收到企業表達受到衝擊，需多瞭解勞動部相關協助方案資源及具體作法，並建議中央與地方可攜手推動協助勞工措施。

此外，為因應關稅相關協助措施的推動，地方政府也建議勞動部協助增加地方執行人力、擴編勞資爭議調解經費，並將地方政府辦理課程納入充電再出發補助範圍等。

勞動部綜合規劃司司長莊美娟告訴中央社記者，針對地方政府建議，洪申翰也在會中給予正面回應，只要能讓支持勞工計畫執行更順暢、幫助更多勞工，中央、地方會一起協助，才能讓政策對勞工的支持不會有死角。

勞動部表示，勞動部已設置「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案勞工支持專區」，也提醒雇主，如果因受美國關稅影響導致營運狀況不佳，而須大量調動或解僱勞工時，一定要遵守勞動基準法、大量解僱勞工保護法等有關規定，不可損害勞工法定權益。

另外，地方政府有接獲此類訊息時，應立即運用勞動部補助計畫的行政資源，委請會計師、律師或其他專業人員入廠查訪及輔導，提供勞工必要法令諮詢與穩定就業措施資訊，以降低勞資爭議的發生。

關稅 台美關係

