台美續磋商關稅 俞大㵢：未來經貿夥伴關係將更緊密

美國總統川普致力振興國內製造業，駐美代表俞大㵢表示，台廠赴美投資與川普政策，以及他強化美國高科技產業的目標契合；台灣正與美國談判對等關稅，未來完成談判後，美台經貿交流和夥伴關係會更加緊密，更加有利彼此產業發展。

俞大㵢今天出席在美國德州舉行的台灣形象展致詞時表示，2024年台灣是美國第7大貿易夥伴，美國是台灣最大的海外投資目的地；去年台灣對美國的直接和間接投資占台灣對外投資總額的40%以上，台美經濟緊密連結。

俞大㵢進一步指出，今天展覽展示台廠的科技和美食，台灣經濟奇蹟是由台積電、鴻海和環球晶圓等廠商締造，其中的秘訣為工程師會在機台上放綠色的乖乖，但海外比較少人知道乖乖對台灣產業的重要性。

此外，美國總統川普大力推動製造業回流政策，俞大㵢認為，台廠赴美投資與川普政策，以及他加強美國高科技產業的目標契合，台灣正在與美國談判對等關稅，雙方一旦完成關稅談判，美台經貿交流和夥伴關係會更加緊密，更加有利彼此產業發展。

他舉例，環球晶德州的新廠5月揭幕，這項投資對美國製造本土化至關重要，不僅能在美國創造高薪的就業機會，也能提高美國製造商的國內供應。

針對台美合作，俞大㵢表示，台美雙方的經濟和專業知識相輔相成，美國強項在晶片設計，台灣在製造業供應鏈居於領先地位，台灣不僅是成品供應商，還具備高科技關鍵零件生產、高精度工具機、自動化生產和值得信賴的供應鏈生態系統等。

俞大㵢強調，台美產業優勢互補，隨著台美持續推動AI和高科技產業的投資與創新，台灣也持續擴大從美國的採購。過去5年，因應半導體和AI需求成長，創造台灣對美國貿易順差，為平衡貿易關係，台灣也將增加對美採購，繼續擴大對美國能源、農產品和其他智慧產品等採購。

面對世界經貿變局，美台商業協會會長韓儒伯受訪（Rupert Hammond-Chambers）表示，台灣企業需要調整思維模式，不能只專注於研發和生產，也須在海外拓展業務，才能迅速成為真正國際化的公司。

此外，美國總統川普曾表示，除非廠商承諾在美設廠，否則所有輸美晶片、半導體將開徵100%關稅。韓儒伯表示，川普政府對關稅的態度顯示關稅將是一個持續性的工具，用來在貿易關係中施加壓力，以達成川普想要的目的。

韓儒伯指出，美台談判以及232調查預計將在未來幾週內完成，產業將能清楚了解總體關稅數字，但他提醒，關稅並非永久不變，美國國內情況可能再次變化，川普也可能重新審視關稅稅率。

