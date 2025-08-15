快訊

韓儒伯：貿易情勢非永久不變 談好的關稅也可能在未來2-3年後重新評估

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯即時報導
美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond）出席外貿協會在德州達拉斯主辦的「美國商機日」活動。記者馬瑞璿／攝影
美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond）出席外貿協會在德州達拉斯主辦的「美國商機日」活動。記者馬瑞璿／攝影

美國232條款即將揭曉，美台關稅也將有結果，但美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond）出席外貿協會在德州達拉斯主辦的「美國商機日」活動時，他指出，目前的貿易情勢並非永久不變，美國川普政府仍可能重新審視貿易政策，即使關稅數字即將出爐，但川普政府也可能在2、3年後重新評估，這與過去情況相當不同。

韓儒伯指出，美、台之間的合作非常驚人，他以輝達跟台積電的合作為例，雙方之間的合作，就是由輝達設計IC、交給台積電生產，這種合作是建立在高度信任基礎之上，確保技術不會在中國大陸或者其他地方洩露。這樣的合作模式也不僅限於半導體產業，現在美國的雲端服務供應商（CSP）也都是與台灣製造商合作，例如，AWS就和緯創等電子五哥合作。

川普政府期望製造業回流美國，這使得全球資金流動方向出現改變，但韓儒伯認為，美國科技業與台灣製造業之間的信任依然存在，只不過，這些合作地點會移動到美國、歐洲或者其他地區，不僅限於台灣地區。

過去，大多數的台灣企業側重將資源投資在中國大陸，但韓儒伯建議，這樣的策略應該要做改變，因應全球情勢變化，台灣企業應該要轉而往歐洲、美國投資，這個過程也會讓中小企業成為真正的國際化企業。

