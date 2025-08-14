經濟部祭四大方案助產業抗美關稅 200億預算鎖定重點衝擊產業

針對美國對等關稅，經濟部已盤點相關計畫給予產業協助支持，不過對於外界關心的疊加稅率部分，經濟部次長何晉滄14日表示，根據統計，我國目前出口至美國的產品中，有高達82.5％的工業產品MFN（最惠國待遇）為0%，而稅率5%以下的占九成以上。

經濟部產發署副署長鄒宇新表示，對等關稅暫時性稅率20%已在8月7日上路，經濟部也立即推出支持方案，包括解決資金周轉困境、提升技術能量、加強海外市場布局等面向的四大支持措施，並在當日就開始受理申請。

根據經濟部統計，一個星期以來，在爭取海外訂單補助方面，已經有107家企業申請；企業受關稅影響、營收減少10%以下的中小額貸款，則已經有9件申請案，申貸金額1.2億元，至於在研發轉型補助方面，也有4家送出申請，而只要客戶受到美國關稅影響，都能申請。

至於疊加關稅部分，何晉滄說，MFN（最惠國待遇）是美國對全球國家產業一致性的關稅，除非有簽自由貿易協定，否則基本稅率就是MFN，而對等關稅則是MFN為基礎再疊加。

何晉滄說明，出口到美國的產品中，農工產品平均稅率3.3%，其中工業產品稅率為3.1%，農業產品為5%，更有82.5%出口到美國的工業產品為0%，稅率5%以下的占九成以上；而在MFN中，稅率較高的為紡織成衣、自行車，稅率在10~25%之間，但出口金額占比極低。

此外，對於行政院今日通過的特別條例中，在針對產業支持部分，將加碼匡列200億，何晉滄說，特別條例預算匡列上限調高至5,900億元；第一階段先編列5,700億元，增加的200億元經濟部也預留為對產業的支持額度。

至於第二階段何時會啟用，何晉滄說，需看關稅談判結果再增編，且這預留的200億元，將用於關稅受衝擊相對嚴重的部分，包括增加海外參展補助經費，如在國際展場中設置台灣館，打造國家隊形象，此外像是工具機產品因體積大，無法到展場實際展出，也將透過預算投入科技協助業者利用360度環景虛擬影像投影展示、以及增加研發補助額度、提高設備汰舊換新補助金額占比至50%。

此外，在因應美國對等關稅衝擊方面，經濟部各單位陸續推出多項企業紓困與轉型方案，協助受影響業者穩定營運、開拓市場。

中企署自8月7日啟動「中小微企業多元發展貸款」新規，只要企業直接或間接受美國關稅影響，且營業額下滑達一成，即可提出申請。中企署主秘李佳瑾指出，新方案推出後，已有9家業者完成申請，總金額約1.2億元，其中紡織業3件、木竹製品業2件、其他製造業2件、餐飲業2件。

產發署則上路「研發轉型補助」計畫，開放有工廠登記且受美國關稅影響的製造業申請，補助方向涵蓋雙軸轉型、技術加值、跨域整合與行銷布局。中小企業個案補助上限500萬元，大型企業及中小企業皆可申請產業聯盟補助，金額最高4,000萬元；補助比例不超過總經費50%，其中全新設備購置補助上限為40%。鄒宇新表示，方案自8月7日上線後，已收到4件申請案，另有73家企業正在編輯申請書，並有252家表達申請意願。

貿易署則推出「爭取海外訂單」補助措施，凡登記為出進口廠商者，均可申請設立展示中心、服務（維修）中心或發貨倉庫等實體據點，亦可補助新增代理商、經銷商。單一企業最高可獲500萬元補助，兩家以上聯合申請可達2,000萬元。貿易署主秘黃瀞萱指出，截至目前已接獲107家出進口商申請，產業別以機器設備、五金扣件及民生用品為主。

