影／為何歐盟、日本不用疊加關稅？卓揆曝我與美「談判關鍵」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰（右一）今天下午參訪台中慶鴻機電，並與機械業業者交流座談。記者趙容萱／攝影
美對我關稅為20%+N，較日韓高，引起國人不滿。行政院卓榮泰今赴台中與機械業座談時說，「20%絕對不是政府談判的目標」，美關稅調整只有一個標準，就是「美方制定」。為何歐盟日本不用疊加關稅？因為歐盟、日本已達成協議；我爭取不用疊加關稅，會先達成協議，再來解決疊加問題。

行政院長卓榮泰今天下午率經濟部長郭智輝等人，參訪位於台中精密機械科技創新園區內的「慶鴻機電」，並與機械業（含工具機）業者交流座談，包括台中市長盧秀燕、台中在地立委到場關心。

卓榮泰談及，目前談判談判狀況如何？行政院副院長鄭麗君很清楚向國人說明，她非常詳細羅列談判過程，以及現在的目標，就是我們不會以20%當做政府談判要求或接受的目標，「20%絕對不是政府的目標」，因為我們有很大經濟能量、高科技產業，有廣大中小企業當後盾，台灣有卓越的實力爭取更好的待遇，我們持續努力降低關稅、不疊加原來的關稅。

卓榮泰說明，我輸美工業產品中，82.5%是零關稅，所以疊加關稅後為20%，12%基礎關稅在5%以下，其他4%約基礎關稅在5%至10%間，我們若能盡量爭取到免疊加，讓大家都能一律在20%基礎上，與世界其他國家競爭。農業43%為零關稅，約40%基礎關稅在10%以下，農業是國民生活重要物資，同等重要。

卓榮泰指出，目前全球性關稅談判為全球關貿重整，未來後關稅時代，政府做的第一件事就是趕快讓產業適應後關稅時代的關稅新秩序，再來是美國對等關稅調整大原則「世界各國都一樣」，美一定會設定條件、數據，所以美國關稅調整大原則全世界只有一個標準，就是「美方制定」。

卓榮泰說明，另外，政府對不同產業要提出不同產業要積極提出更多產業支持方案，與政府在今年四月設定32%對等關稅基礎上是不同的，因此在修正條例上做了調整、擴大，因此預留第二期。

卓榮泰指出，政府有能力在平衡貿易逆差上，做更多台灣當前該做的事，我們可以能做到，同時我在美國再工業化過程中，台灣有能力用台灣經驗協助美國跟世界一同進步，美國再工業化，我們也願意做更多合作，這也使美台談判更複雜，也因此無法在8月1日雙方訂定協議。

卓榮泰說，大家會問，為何歐盟、日本不用疊加關稅？為何台灣必須疊加關稅？只有一個原因，因為歐盟、日本已達成協議；當台灣達成協議，我們也會爭取，就像買賣一樣，談好價錢，再來談折扣，先達成協議，再來解決疊加的問題；我談判代表團隊非常辛苦，美方給我訊息也是一直在雙方共識回應，但很多客觀因素沒有辦法。

行政院長卓榮泰（右一）今天下午參訪台中慶鴻機電，並與機械業業者交流座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天下午參訪台中慶鴻機電，並與機械業業者交流座談。記者趙容萱／攝影
