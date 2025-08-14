台美20%關稅衝擊 經濟部祭4大措施：7日已開放受理申請

台灣與美國的對等關稅還在談判中，產業界關注稅率能否進一步往下，但對產業的衝擊已經發生。經濟部也提出支持方案，產發署副署長鄒宇新今日表示，包括解決資金周轉困境、提升技術能量、加強海外市場布局等面向的四大支持措施，8月7日起已經全面受理申請。

經濟部表示，一個星期以來，在爭取海外訂單補助方面，已經有107家企業申請；企業受關稅影響、營收減少10%以下的中小額貸款，則已經有9件申請案，申貸金額1.2億元，至於在研發轉型補助方面，也有4家送出申請，而只要客戶受到美國關稅影響，都能申請。

對於外界批評對等關稅稅率疊加，經濟部次長何晉滄表示，MFN（最惠國待遇）是美國對全球國家產業一致性的關稅，除非有簽自由貿易協定，否則基本稅率就是MFN，而對等關稅則是MFN為基礎再疊加。

何晉滄解釋，出口到美國的產品中，農工產品平均稅率3.3%，其中工業產品稅率為3.1%，農業產品為5%，更有82.5%出口到美國的工業產品為0%，稅率5%以下的占9成以上；而在MFN中，稅率較高的為紡織成衣、自行車，稅率在10~25%之間，但出口金額占比極低。

何晉滄表示，行政院今天也通過強化韌性特別條例修正，匡列上限調高至5900億元；第一階段先編列5700億元，增加的200億元經濟部也預留為對產業的支持額度，將視情況啟動。

何晉滄指出，預留的200億元將用在對等關稅加MFN稅率較高的產業，或是與競爭對手國相比稅率較高的產業，加碼如參展補助金額、研發補助金額等輔導措施，也鼓勵產業汰換、採購國內機器設備。

