美台關稅衝擊！65%企業自評受影響 104人力銀行統計3成企業估組織調整

美國對等關稅公布對台實施暫時稅率20%，並須加上原關稅稅率採取疊加的方式計算。回顧對等關稅自4月公布以來的變動，104人力銀行統計，8月線上工作機會116萬個，比4月略降2%，仍維持一定的招募強度；營運上，104人資學院調查發現，65%企業認為關稅與經濟波動已對公司營運造成影響，38%企業已啟動或評估組織調整。

104人資學院建議，人才為企業最重要的資本，即便企業觀望或評估用人策略，仍需維持留才攬才力，透過精準選才減降長時間找人、找錯人的成本，並運用薪酬平台時時掌握薪資行情，提供人才合理的薪資待遇。

觀察最近四個月關稅議題對各產業人才招募的影響，根據104人力銀行數據，金融業工作機會從4月的3.5萬個、降至8月的3.2萬個、降幅8%，一般製造業從4月的13.9萬個、降至8月的13.1萬個、降幅4%，電子資訊/軟體/半導體從4月的17.9萬個、降至8月的17.2萬個、降幅2%，部分企業面對大環境的不確定性或負面影響已呈觀望或轉趨保守。

104人資學院於2025/6/7~7/3針對全台灣812位企業的管理者、用人主管與人資透過網路問卷，完成「關稅與經濟變動影響人資管理調查」，65%受訪企業認為關稅與經濟波動已對公司營運造成影響；這些影響依序為：54%認為獲利空間縮小，利潤下降、48%進口原物料或商品成本上升、22%產品在市場上的價格競爭力減弱。

觀察關稅經濟波動對企業人力的影響，104人資學院調查發現，12%企業已啟動精簡人力或調整組織架構，26%評估中，合計有38%企業已啟動或評估要精簡人力或調整組織架構。在這些企業中，37%企業預期精簡5%以下的人力佔多數。104人資學院指出，企業平均得花54.4天才能找到所需人才，建議審慎評估精簡人力，避免「人補不回來」的困境，同時搭配精準獵才，減降冗長人事作業成本。

至於關稅經濟波動對企業薪酬的影響，104人資學院調查顯示，12%企業已啟動調整薪資與福利制度，22%評估中，合計有34%企業已啟動或評估調整薪資與福利制度。調整方式，49%減少福利支出最多、42%降低獎金分配第二、18%部分人員凍結調薪第三。

