美國公布關稅...郭智輝泡在酒杯裡？許宇甄轟：無視災民、產業苦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

台北市議員侯漢廷今日揭露，經濟部長郭智輝美國公布對台課徵20％關稅當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，現任監察委員趙永清、國家生技醫療產業策進會長翁啟惠也是座上賓。國民黨立委許宇甄批，郭智輝、趙永清爽吃大餐，無視災民、產業之苦。

許宇甄表示，8月1日，中南部才剛被丹娜絲颱風與連續兩周的豪雨摧殘，淹水淹到家園滿是泥濘，人民疲於搶救；同一時間，美國又宣布對台灣課徵「20%+N」的高關稅，傳統產業面臨重創，行政院自己也承認，會有4.2萬到6萬人受影響，損失金額難以估計。

許宇甄轟，在這種天災肆虐和關稅壓迫的時刻，郭智輝、趙永清等卻被拍到參加「當我們快樂在一起」的高檔晚宴，他們在裡面舉杯暢飲、燈光搖曳，桌上美酒佳餚不斷，笑聲和杯影交錯。外面是泥水滾滾的街巷、滿臉滄黃的災民，裡面卻是觥籌交錯的富貴景象，對比刺眼到讓人火冒三丈，賴政府有這樣的官員，難怪賴清德總統民調會只剩33%。

許宇甄直言，白居易詩中「食飽心自若，酒酣氣益振」原本描寫唐代官員酒足飯飽的愉悅，但下一句才是重點：「是歲江南旱，衢州人食人。」百姓苦到要吃人為生，官員卻在盛宴中豪飲。千年過去，這種諷刺場景竟活生生出現在今天的台灣，而帶頭的還是經濟部長。

許宇甄指出，郭智輝不僅在核三延役與能源政策上口吻傲慢、輕視民意，對高關稅衝擊更是故意隱瞞「疊加真相」，讓產業在資訊黑箱裡被迫承擔損失，治水工程一拖再拖，人民泡在水裡，他卻泡在酒杯裡。趙永清身為監察委員，本該獨立監察行政，結果和經濟部長、有錢人同桌暢飲，把監察的中立和尊嚴都喝光了，他對狗搭公務車美容這種荒唐事不敢追查，如今倒有心情在外面享樂，這種監委還有什麼好尊重的？

許宇甄斥，歷史的諷刺不會自己消失，它只是換上新衣服再回來。今天台灣雖不至於人吃人，但人民正被高關稅、天災、通膨等多重壓力壓得喘不過氣。郭智輝、趙永清在民怨沸騰之際，還能與權貴、富豪開心舉杯，那句「食飽心自若，酒酣氣益振」早已不是詩，而是對他們政治良知的判決書。「你們怎麼還有臉繼續坐在政府高位？怎麼還有臉不立刻下台道歉？」

台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台北關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷今天踢爆，經濟部長郭智輝在台北關稅公布當天出席「當我們快樂在一起」福容宴，當天赴宴者還有監委趙永清、中研院前院長翁啟惠等人。圖／取自議員侯漢廷臉書

關稅 美國 災民 許宇甄 郭智輝 台美關係 經濟部長

