遭陳培瑜指「關稅秘密會議」未到 徐巧芯批抹黑造謠：請道歉

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜批評，國民黨立委徐巧芯最愛監督、批評黑箱，但立法院外交及國防委員會上周開秘密會議，徐巧芯也沒進去看，放棄監督機會。徐巧芯要求陳培瑜道歉，並批這是公然抹黑造謠，她當天明明有到場，還是第一個質詢，陳培瑜不可能沒看到。

陳培瑜昨晚於社群發文澄清，國民黨多次批評政府在美國關稅議題黑箱談判，但美國跟每個國家都簽保密協定，上周外交及國防委員會也召開秘密會議，讓藍白立委都可以看協定內容，結果黃國昌、馬文君、徐巧芯等最喜歡喊監督、批評黑箱、最在乎國防的立委，卻連進去看都沒有，放棄自己監督的機會。

「請陳培瑜道歉，停止抹黑造謠！」徐巧芯批評，陳培瑜公然造謠，國防外交委員會的機密會議她有參與，有秘密質詢，也有看資料，甚至整份文件都背起來了。當天媒體都有看到她入場，陳培瑜還坐她附近，她當天是第一個質詢的，陳培瑜不可能沒看到。陳培瑜身為民進黨的黨團幹部，請不要抹黑造謠。 民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨晚於社群發文。圖／取自Threads

