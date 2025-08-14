台美關稅談判、避免雙重課稅協定 賴總統盼儘快有共識

賴清德總統14日上午接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團，他感謝美國政府、國會及智庫友人長期對台灣展現跨黨派的支持。他說，台灣將持續深化台美經貿關係，無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望雙方儘快達成共識。

訪賓一行由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，國家安全會議秘書長吳釗燮、總統府副秘書長何志偉也在座。

賴總統致詞時提到，現在的台灣已是世界的台灣，不僅是「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」的樞紐，也是「全球非紅供應鏈」不可或缺的重要關鍵。台灣能有今天的發展與成就，除了人民珍惜民主、勤奮打拚，也要特別感謝美國政府、國會及智庫友人，長期以來對台灣展現跨黨派的強勁支持。

賴總統說，面對中國大陸持續透過軍事、經濟、灰色地帶侵擾、統戰滲透、媒體戰、心理戰等手段，加大對台灣的威脅與壓迫，除積極落實「和平四大支柱行動方案」之外，也會強化國防力量、建構經濟安全，與美國等理念相近國家攜手，並在今年3月提出17項因應策略，全力捍衛台灣民主，守護印太地區的和平與穩定。

賴總統提到，面對國際經貿秩序的變動與重組，台灣將在既有的良好基礎上，持續深化台美經貿關係，創造雙贏。無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下儘快達成共識，深化兩國在各領域的合作，共同促進台美未來的進步與繁榮。

賴總統說，相信只要彼此堅守共同價值、持續緊密合作，台美通往互利雙贏的道路就會越來越寬廣、越走越順暢。

布魯金斯研究院桑頓中國研究中心何瑞恩主任致詞時說，感謝賴總統和台灣政府的熱情歡迎。此次訪問是一趟學習之旅，希望能更深入了解台灣相關議題，也展現「布魯金斯研究院」長期致力於深化與台灣相關的政策議題及公眾認識。期待未來無論情勢起伏、局勢變化，都能持續來訪，也期待後續交流。

