接見美智庫訪團 賴總統：對等關稅盼台美盡快達成共識

賴清德總統今天接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團時表示，面對國際經貿秩序的變動與重組，台灣將在既有的良好基礎上，持續深化台美經貿關係，創造雙贏。無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下盡快達成共識。

賴總統致詞時表示，歡迎台灣的老朋友、布魯金斯研究院桑頓中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）主任再次率領重量級學者來到台灣，也很高興美國前副總統國安顧問高登（Philip H. Gordan）、布魯金斯研究院美歐中心主任絲德穆勒（Constanze Stelzenmüller）首次來台訪問。

賴總統說，現在的台灣已是世界的台灣，不僅是「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」的樞紐，也是「全球非紅供應鏈」不可或缺的重要關鍵。台灣能有今天的發展與成就，除了人民珍惜民主、勤奮打拚，也要特別感謝美國政府、國會及智庫友人，長期以來對台灣展現跨黨派的強勁支持。

賴總統強調，面對中國持續透過軍事、經濟、灰色地帶侵擾、統戰滲透、媒體戰、心理戰等手段，加大對臺灣的威脅與壓迫，除積極落實「和平四大支柱行動方案」之外，也會強化國防力量、建構經濟安全，與美國等理念相近國家攜手，並在今年3月提出17項因應策略，全力捍衛台灣民主，守護印太地區的和平與穩定。

賴總統提到，面對國際經貿秩序的變動與重組，台灣將在既有的良好基礎上，持續深化臺美經貿關係，創造雙贏。無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下盡快達成共識，深化兩國在各領域的合作，共同促進台美未來的進步與繁榮。

賴總統說，相信只要彼此堅守共同價值、持續緊密合作，台美通往互利雙贏的道路就會越來越寬廣、越走越順暢。

副總統蕭美琴今也接見布魯金斯研究院訪團，蕭表示，自從賴總統與她上任以來，政府持續致力於強化台灣安全。賴總統不僅延續前總統蔡英文推動的多項工作，也加入新的優先事項，包括推動全社會防衛韌性，以及加速國防與軍事體系等多項改革。作為少數政府，執政上確實充滿挑戰。

蕭美琴說，政治在包括美國等世界各地皆有其複雜性，但這正是民主的本質。台灣擁有健全、開放且具競爭力的政治體系，政府有信心人民最終會取得勝利，並會在維持民主的過程中持續賦權下一代，確保台灣安全、開放、自由與民主的核心價值得以延續。

