台美關稅持續談判 外交部：有請美方將軍售納入貿易額

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
圖為外交部政務次長陳明祺。聯合報系資料庫
圖為外交部政務次長陳明祺。聯合報系資料庫

美國對等關稅台灣稅率20%+N，經貿談判持續進行。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委賴士葆質詢時提問，美國對台軍售是否計入貿易額？外交部次長陳明祺說，經過軍售（FMS）管道不計入貿易額，但商售有計入，外交部有透過各種管道跟美方溝通，希望將軍售一併考慮進來。

立法院外交國防委員會輪值召委黃仁安排，今邀請經貿辦、外交部等相關部會，針對「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

有關目前談判進展，經貿辦副總談判代表顏慧欣在答詢時表示，台美目前已進行過四次實體談判，我國與美方談判最高接觸層級，有接觸到美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克。

顏慧欣提到，美國方面關注「處理貿易逆差、重建美國供應鏈、實現再工業化目標」等議題，對此都會提出需求。台灣方面，則希望配合台灣本身的佈局，在談判時一併納入半導體232條款相關議題，因為台灣對美貿易逆差九成以上是半導體產業，談判將涉及整體性台美供應鏈合作與投資佈局。

賴士葆質詢時提問，美國對台軍售是否計入貿易額內？他呼籲經貿辦向美方提議，將軍售納入考慮。對此，顏慧欣表示，台美談判基本上比較沒有觸及軍售這一塊，主要在貿易議題上。

陳明祺則說明，經過軍售（FMS）管道不計入貿易額，但是商售有計入，據他了解，而美國對台直接軍售實際上大於商售。外交部有透過各種管道，與美方對口說清楚，我國對美軍事採購數額相當大，請美方在對我國經濟關係中，將軍售一併考慮進來。

關稅 軍售 外交部 台美關係

