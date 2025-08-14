面對美國關稅及匯率的雙重大棒 江啟臣呼籲賴總統召開國是會議

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣上午出席豐原活動時，強調已對台灣產業界造成史無前例的影響，呼籲總統賴清德應盡速名開國是會議。記者黑中亮／攝影
立法院副院長江啟臣上午出席豐原活動時，面對美國調整台幣匯率升值，以及公布新關稅的疊加衝擊，強調已對台灣產業界造成史無前例的影響，呼籲總統賴清德應盡速召開國是會議，針對當前國內重要的政治或經濟議題，由朝野政黨與民間人士共同召開，以決定國家重要的政策方針。

江啟臣表示，面對這一波美國發動的關稅衝擊及挑戰，站在立法院的立場，「我們要監督也要鼓勵，但更要團結」，對於國家領導人跟執政黨，更應該要站出來，面對台灣的經濟的走向，是不是應該可以參考更多的聲音，甚至總統可以召開國是會議，廣聽各界的意見，畢竟產業界的聲音不是只有半導體而已，事實上台灣產業界還有很多其他的聲音有沒有被聽到。

江啟臣表示，從4月起就不斷地提醒美國關稅大棒，對國內的出口製造業影響很大；在中部地區最多的像工具機、手工業、水五金以及自行車業，不少的出口產業製造業都在中部，而關稅的議題從4月4月開始以後，我就不斷的提醒政府，有些動作應該提早做。

畢竟公布新關稅稅率後，在談判期間肯定還會有一段不確定期，更何況川普本身的談判策略，我方不見得能夠100%掌握，對業者而言，最害怕的是不確定期間所帶來的一些成本，但中小企業它需要周轉，那再加上匯率的壓力，所以短期內周轉這件事就變得很重要，特別是信用擔保這部分，金融單位要提出上的支持的配套工作，解決一些中小企業或者要周轉業者的需要。

江啟臣並說，上周美國剛公布20%關稅稅率前，已與中部不少業者、公協會座談接納他們的建議我整理各方意見及困難，個人並整理六大建議，已經發文給行政院了，要求政府單位聽到民間的心聲，首先給予產業界最期盼的金融支持。

江啟臣建議政府關發多元市場，鼓勵政府補助業者出國拓銷，轉移開發北美以外的其他國家市場外，並強調一波的關稅衝擊，其實也是對國內業者的挑戰，不光是一個市場競爭力的短期挑戰，長期而言是對整個傳統製造業產業再生存的機會，因為國內兩成的製造業，事實上照顧了八成的勞動力，政府應該趕快規劃出配套措施，包括產業升級及勞動力的升級。

關稅 台美關係

