經貿辦：台美談判未卡關 擬納232條款處理供應鏈合作

朝野關切台美關稅談判進度，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣今天表示，台美談判沒有卡關，目前未進入最終總結性會議主因，是希望把涉及資通訊產業的232條款調查納入對等關稅談判，進而處理供應鏈合作，以解決貿易逆差問題。

美國對等關稅上路，美國白宮日前發布行政命令，公布對台灣的20%「暫時性稅率」，雖然從4月公布的32%降低12個百分點，但台灣輸美產品除暫時性關稅稅率20%外，須再疊加原來最惠國待遇稅率。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇質詢時詢問，暫時性稅率實施時間長度，未來是否有書面協議；民進黨立委王定宇則關切，台美關稅談判的總結會議期程是否受到美國對中關稅寬限期再延90天影響。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣答詢指出，各國對美談判都是個別進行，地緣政治是很重要的因素，是美方策略性或戰略性的考量，但她不便評論是否涉及特定國家。

顏慧欣表示，談判是互動過程，台灣跟美國目前還沒有進行到最終的總結性會議，目前規劃將涉及資通訊產業的232條款調查、對等關稅等議題一起處理，涉及範圍較複雜。

國民黨立委馬文君則追問，台美關稅談判到底卡關在哪裡，並質疑台灣半導體投資、天然氣採購、軍購等談判籌碼「太早送出去」。

對此，顏慧欣強調，「台美談判沒有所謂卡關問題」，美方7月底宣布暫時性關稅後，雙方上週仍進行線上會議，持續與美國進行協商；而目前還未取得共識的主因是希望把232條款調查內容納入對等關稅，進而處理供應鏈合作，以利大幅解決貿易逆差問題。

外交部長林佳龍則說，談判團隊都備有方案，也跟美國貿易代表署談到接近可以發表聲明，這不僅涉及半導體產業以及投資美國等議題，後續發展也跟其他台美經貿互動有可能關係。

