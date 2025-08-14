快訊

影／美關稅對台藥品影響 衛福部啟動四大應對策略

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院社福委員會上午邀請衛生福利部就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專題報告，衛福部長邱泰源受訪時表示，我們有四大策略來因應，可以穩固藥價的合理和供應。記者杜建重／攝影
立法院社福委員會上午邀請衛生福利部就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專題報告，衛福部長邱泰源受訪時表示，我們有四大策略來因應，可以穩固藥價的合理和供應。記者杜建重／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛生福利部、經濟部、財政部就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專題報告並備質詢，衛福部邱泰源受訪時表示，我們有四大策略來因應，可以穩固藥價的合理和供應。

邱泰源表示，針對美國關稅的部分，一定要穩住藥品供應無缺，藥價一定合理，所以衛福部啟動了四大策略，第一個策略就是預警的設置，藥品預警的制度，特別是針對必要的藥品，如果有缺的話，由平台來做監測。第二個就是增加藥品的儲存量，這個部分也積極在進行。第三個就是要價的合理化，不管是在食藥署或健保署，都有一套很完整的機制，成本如果有增加，也有適當的管道來做一個處理。第四個是鼓勵我們在地國產的藥廠，或者是學名藥或者相似藥，這個也有具體的措施，用這四大策略，來穩固台灣的一個供藥的穩定性，就有辦法應付外界的變化。

邱泰源表示，衛福部在4月的時候就請有許可證的國外廠商能夠備妥他們的藥，比如說在我們希望要備份3個月到6個月，來穩個我們的供應線。

影／美關稅對台藥品影響 衛福部啟動四大應對策略

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛生福利部、經濟部、財政部就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行...

國民黨主席朱立倫昨批，看完行政院副院長鄭麗君日前關稅記者會仍一頭霧水，「有講等於沒講」，民眾關心的是台灣會犧牲什麼、多少產業會被犧牲，要付出哪些代價，到現在完全不知道,這才是真正的黑箱，才是台灣面臨最嚴峻的挑戰。

因應美國對等關稅影響，勞動部昨發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，同時公告強化版僱用安定措施，適用對象從原本的三行業，擴大至食品製造、紡織等九大行業，被減班休息的勞工可領薪資差額補貼，最高每月一萬二一○○元，並回溯自八月一日起辦理，凡八月起遭減班休息的勞工都適用。

立法院副院長江啟臣今天接見布魯金斯研究所學者專家訪問團，他表示，過去5年來台灣對外市場的重心，已逐漸由中國大陸轉向美國，...

立法院外交及國防委員會明天將開會邀請相關部會說明美國關稅案，根據經貿辦提供的書面報告，台美咸認談判有持續性的正面進展，台...

美國對等關稅上路，外交部最新報告指出，將持續爭取更有利稅率、不以疊加原稅率方式計算，並就232條款等議題磋商；也將強化台...

