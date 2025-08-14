影／美關稅對台藥品影響 衛福部啟動四大應對策略

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛生福利部、經濟部、財政部就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專題報告並備質詢，衛福部長邱泰源受訪時表示，我們有四大策略來因應，可以穩固藥價的合理和供應。

邱泰源表示，針對美國關稅的部分，一定要穩住藥品供應無缺，藥價一定合理，所以衛福部啟動了四大策略，第一個策略就是預警的設置，藥品預警的制度，特別是針對必要的藥品，如果有缺的話，由平台來做監測。第二個就是增加藥品的儲存量，這個部分也積極在進行。第三個就是要價的合理化，不管是在食藥署或健保署，都有一套很完整的機制，成本如果有增加，也有適當的管道來做一個處理。第四個是鼓勵我們在地國產的藥廠，或者是學名藥或者相似藥，這個也有具體的措施，用這四大策略，來穩固台灣的一個供藥的穩定性，就有辦法應付外界的變化。

邱泰源表示，衛福部在4月的時候就請有許可證的國外廠商能夠備妥他們的藥，比如說在我們希望要備份3個月到6個月，來穩個我們的供應線。

商品推薦