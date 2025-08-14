聽新聞
0:00 / 0:00
影／美關稅對台藥品影響 衛福部啟動四大應對策略
立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛生福利部、經濟部、財政部就「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專題報告並備質詢，衛福部長邱泰源受訪時表示，我們有四大策略來因應，可以穩固藥價的合理和供應。
邱泰源表示，針對美國關稅的部分，一定要穩住藥品供應無缺，藥價一定合理，所以衛福部啟動了四大策略，第一個策略就是預警的設置，藥品預警的制度，特別是針對必要的藥品，如果有缺的話，由平台來做監測。第二個就是增加藥品的儲存量，這個部分也積極在進行。第三個就是要價的合理化，不管是在食藥署或健保署，都有一套很完整的機制，成本如果有增加，也有適當的管道來做一個處理。第四個是鼓勵我們在地國產的藥廠，或者是學名藥或者相似藥，這個也有具體的措施，用這四大策略，來穩固台灣的一個供藥的穩定性，就有辦法應付外界的變化。
邱泰源表示，衛福部在4月的時候就請有許可證的國外廠商能夠備妥他們的藥，比如說在我們希望要備份3個月到6個月，來穩個我們的供應線。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言