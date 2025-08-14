快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅衝擊…朱立倫批鄭麗君「有講等於沒講」商總籲組產業國家隊

聯合報／ 記者鄭媁林海黃婉婷張文馨／台北報導
對等關稅要疊加原有稅率，國民黨主席朱立倫（右）昨在中常會表示，大家看完行政院副院長鄭麗君80分鐘記者會，仍是一頭霧水。 記者曾吉松／攝影
對等關稅要疊加原有稅率，國民黨主席朱立倫（右）昨在中常會表示，大家看完行政院副院長鄭麗君80分鐘記者會，仍是一頭霧水。 記者曾吉松／攝影

國民黨主席朱立倫昨批，看完行政院副院長鄭麗君日前關稅記者會仍一頭霧水，「有講等於沒講」，民眾關心的是台灣會犧牲什麼、多少產業會被犧牲，要付出哪些代價，到現在完全不知道，這才是真正的黑箱，才是台灣面臨最嚴峻的挑戰。

商總昨建議各產業以國家隊打團體戰、並尋找多元替代市場，也建議政府比照疫情期間或重大災害的規格，提出協助企業及勞工的因應方案及相關補貼措施，確保業者和勞工生計。

立法院外交及國防委員會今邀相關部會說明美國關稅案，根據經貿辦書面報告，台美還未進行最終總結性談判會議，主要是台美涉及二三二條款；我方主張將對等關稅和二三二條款合併討論，力爭不疊加原稅率。

關稅 商總 疊加 黑箱 經貿 台美 朱立倫 鄭麗君 國家隊 台美關係

延伸閱讀

影／台美關稅協議「一頭霧水」 朱立倫批鄭麗君：有講等於沒講

【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

出席紀念展揭幕儀式 朱立倫：國民黨抗戰史實不容磨滅

朱立倫籲全黨823前團結反惡罷 喊話：此刻沒空間再造成內部問題

相關新聞

關稅衝擊…朱立倫批鄭麗君「有講等於沒講」商總籲組產業國家隊

國民黨主席朱立倫昨批，看完行政院副院長鄭麗君日前關稅記者會仍一頭霧水，「有講等於沒講」，民眾關心的是台灣會犧牲什麼、多少產業會被犧牲，要付出哪些代價，到現在完全不知道，這才是真正的黑箱，才是台灣面臨最嚴峻的挑戰。

無薪假薪資補貼擴大至9行業 最多月領1萬2100元

因應美國對等關稅影響，勞動部昨發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，同時公告強化版僱用安定措施，適用對象從原本的三行業，擴大至食品製造、紡織等九大行業，被減班休息的勞工可領薪資差額補貼，最高每月一萬二一○○元，並回溯自八月一日起辦理，凡八月起遭減班休息的勞工都適用。

接見美智庫學者 江啟臣盼關稅談判促台美貿易深化

立法院副院長江啟臣今天接見布魯金斯研究所學者專家訪問團，他表示，過去5年來台灣對外市場的重心，已逐漸由中國大陸轉向美國，...

經貿辦明向立院報告關稅進度 與「232條款」合併討論有戰略考量

立法院外交及國防委員會明天將開會邀請相關部會說明美國關稅案，根據經貿辦提供的書面報告，台美咸認談判有持續性的正面進展，台...

拚關稅不疊加！外交部曝談判團隊後續規劃 強化台美製造業互補性

美國對等關稅上路，外交部最新報告指出，將持續爭取更有利稅率、不以疊加原稅率方式計算，並就232條款等議題磋商；也將強化台...

影／台美關稅協議「一頭霧水」 朱立倫批鄭麗君：有講等於沒講

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫下午在中常會發表談話表示，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。