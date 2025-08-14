聽新聞
關稅衝擊…朱立倫批鄭麗君「有講等於沒講」商總籲組產業國家隊
國民黨主席朱立倫昨批，看完行政院副院長鄭麗君日前關稅記者會仍一頭霧水，「有講等於沒講」，民眾關心的是台灣會犧牲什麼、多少產業會被犧牲，要付出哪些代價，到現在完全不知道，這才是真正的黑箱，才是台灣面臨最嚴峻的挑戰。
商總昨建議各產業以國家隊打團體戰、並尋找多元替代市場，也建議政府比照疫情期間或重大災害的規格，提出協助企業及勞工的因應方案及相關補貼措施，確保業者和勞工生計。
立法院外交及國防委員會今邀相關部會說明美國關稅案，根據經貿辦書面報告，台美還未進行最終總結性談判會議，主要是台美涉及二三二條款；我方主張將對等關稅和二三二條款合併討論，力爭不疊加原稅率。
