無薪假薪資補貼擴大至9行業 最多月領1萬2100元

因應美國對等關稅影響，勞動部昨發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，同時公告強化版僱用安定措施，適用對象從原本的三行業，擴大至食品製造、紡織等九大行業，被減班休息的勞工可領薪資差額補貼，最高每月一萬二一○○元，並回溯自八月一日起辦理，凡八月起遭減班休息的勞工都適用。

勞動部長洪申翰表示，關稅確實已帶給產業一些衝擊。這九大行業就保人數約一○五萬人。他提到，衝擊將有不同階段，初期可能是減班休息，後續才會有失業狀況，勞動部的支持方案會因應動態變化依序公布。

洪申翰：農林漁牧業由農業部負責

不過對等關稅也將影響農產品、蘭花等產業，卻未納入適用僱用安定措施，引發爭議。洪申翰解釋，農林漁牧業將由農業部負責。

洪申翰，除三月公告的機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、塑膠製品製造業外，再新增納入食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、汽車及其零件製造業，總共九行業適用。

薪資補貼、參訓津貼可併領

除了擴大適用產業，減班休息前後薪資差額補貼也從原本的五成，提高至七成，勞工每月最高可領一萬二一○○元，最長補貼六個月。洪申翰說，過去薪資補貼、參訓津貼只能擇一請領，這次開放併領，但合計不能超過原有薪資；實施效力也回溯自八月一日起。

假設一名勞工投保薪資為四萬五八○○元，遭減班休息後，薪資剩最低工資二萬八五九○元，前後差額補貼的七成就是一萬二一○○元，等於該名勞工減班休息期間，能有四萬六九○元的收入，若再多參加勞工再充電計畫，可再領每小時一九○元的訓練津貼。

勞動部表示，僱用安定辦理期間自今年八月一日至明年一月卅一日。符合公告業別的受僱勞工，包括全時勞工，或有固定工作日（時）數的部分工時勞工，經勞雇雙方協商同意並通報地方政府，可於減班休息日滿卅日的次日九十天內透過台灣就業通線上申辦，或向勞動部勞動力發展署所屬各分署申請。

