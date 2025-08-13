經貿辦明向立院報告關稅進度 與「232條款」合併討論有戰略考量

立法院外交及國防委員會明天將開會邀請相關部會說明美國關稅案，根據經貿辦提供的書面報告，台美咸認談判有持續性的正面進展，台灣適用的為暫時性稅率20%，雙方還未進行最終總結性談判會議，主要是台美涉及232條款，複雜性高；而我方主張將對等關稅和232條款合併討論，也出自戰略考量，希望促成台美供應鏈長期合作，為我國產業營造最有利的國際布局。

經貿辦表示，美國此次談判強調的是貿易優先和投資優先為主軸，解決逆差是核心議題；此次談判涉及層面複雜，除了關稅，232條款，也加入防堵違規轉運及洗產地等含有地緣政治及經濟的考量，增添此次談判不同於傳統經貿談判的元素及複雜度。

經貿辦表示，面對持續演變的國際情勢，我國談判小組仍為了爭取更好且更合理的對等關稅稅率，並就232條款一併諮商，堅定爭取與美國持續積極協商；若未來稅率協商大致底定時，將針對稅率計算方式，力爭不疊加原稅率方式處理。

外交部報告指出，面對川普政府各項新政，外交部將在台美經貿互補互利的基礎上，持續向川普政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固AI領域全球領先不可或缺的夥伴；外交部將持續以總合外交為核心策略，攜手各部會共同協助我國產業拓展國際市場，強化台美在AI、高科技、能源合作及經濟安全等領域的合作關係。

商品推薦