接見美智庫學者 江啟臣盼關稅談判促台美貿易深化

立法院副院長江啟臣今天接見布魯金斯研究所學者專家訪問團，他表示，過去5年來台灣對外市場的重心，已逐漸由中國大陸轉向美國，當前台美在工業與供應鏈領域具高度互補性與合作潛力，期盼關稅談判能為雙方爭取最大利益，促使台美貿易關係持續深化。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委蘇巧慧等人陪同下，接見「布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者專家訪問團」一行人。

江啟臣致詞時表示，近日美台關稅談判在國內引發媒體與民眾廣泛關注，尤其美方對台加徵「對等關稅」，以他的選區台中市為例，因屬於台灣工業與製造業重鎮，也是許多中小企業聚集地，他擔憂若台灣既有關稅再加上對等關稅，將形成「雙重關稅」壓力，恐對企業造成嚴重衝擊，甚至導致工廠關閉風險。

江啟臣指出，過去5年來台灣對外市場重心已逐漸由中國大陸轉向美國，雙邊貿易額呈現顯著成長。當前台美在工業與供應鏈領域具有高度互補性與合作潛力，期盼關稅談判不僅能為雙方爭取最大利益，也能促使台美貿易關係持續深化，未來台灣如何兼顧國家利益與產業發展，已成為推動台美經貿合作的重要課題。

江啟臣表示，台灣提升自我防衛決心絕非「搭便車」，而是利害關係人，朝野各黨派對於提升國防預算占GDP比例已有共識。

江啟臣指出，特別感謝美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）近日提出「對台六項保證法案」，主張將雷根政府時期的「六項保證」正式納入國內法。他期盼台美關係在「台灣關係法」（TRA）的基礎上不斷深化，並持續攜手推動雙邊各項合作，共創雙贏。

立法院表示，布魯金斯研究所成員們除對川普新政及台美關稅協議提出若干觀察外，也關注烏俄戰爭、中東局勢及美中台關係等議題，並對國際間區域衝突升溫表達憂慮，亦肯定台灣對台海和平穩定的貢獻。

立法院指出，訪賓同時提醒，台灣須警惕中國在特定情境下可能持續對台施壓，並分享美方觀察經驗認為，當前許多島國正審慎評估自身安全與涉外議題，台灣身為印太區域重要成員，應避免成為如烏克蘭、以色列般的國際衝突熱點。

