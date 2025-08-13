拚關稅不疊加！外交部曝談判團隊後續規劃 強化台美製造業互補性

美國對等關稅上路，外交部最新報告指出，將持續爭取更有利稅率、不以疊加原稅率方式計算，並就232條款等議題磋商；也將強化台美在高科技與製造業供應鏈的互補合作，奠定台灣產業下階段國際布局。

美國對等關稅上路，白宮發布行政命令公布對台灣的20%的「暫時性稅率」，從4月公布的32%降低12個百分點，另外原本最惠國待遇的稅率則仍然適用。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。外交部書面報告已送抵立院。

根據外交部報告，政府將在後續談判持續爭取對台更有利、更合理稅率，以及不以疊加原稅率方式計算。談判團隊將在整體經濟戰略及國家長期發展的原則上，持續與美方就關稅及232條款等相關議題進行磋商。

外交部強調，將致力協助台灣業者在美國市場享有公平競爭環境，並強化台美在高科技與製造業供應鏈的互補合作，奠定台灣產業下階段有利的國際布局。

外交部表示，將在台美經貿互補互利的基礎上，持續向川普（Donald Trump）政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固人工智慧（AI）領域全球領先地位不可或缺的夥伴。並以「總合外交」為核心策略，強化台美在AI、高科技、能源合作及經濟安全等領域的合作關係。

至於台美互動情形，外交部指出，美國對台灣安全的支持立場具延續性，政府與川普政府團隊維持暢通的溝通管道，以及密切及具建設性的互動，共同應對各種挑戰，為彼此重要的安全與經貿夥伴。

外交部提到，川普政府持續強化對中嚇阻及印太安全的態勢明確，持續藉各會談場合表達對台海和平穩定的重視；美國會參、眾兩院跨黨派議員持續以訪台、立法作為、公開執言及聯名函等具體行動，展現美國跨黨派對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

商品推薦