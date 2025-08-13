快訊

中央社／ 台北13日電
美國對等關稅上路，外交部最新報告指出，將持續爭取更有利稅率、不以疊加原稅率方式計算，並就232條款等議題磋商。示意圖／AI生成
美國對等關稅上路，外交部最新報告指出，將持續爭取更有利稅率、不以疊加原稅率方式計算，並就232條款等議題磋商；也將強化台美在高科技與製造業供應鏈的互補合作，奠定台灣產業下階段國際布局。

美國對等關稅上路，白宮發布行政命令公布對台灣的20%的「暫時性稅率」，從4月公布的32%降低12個百分點，另外原本最惠國待遇的稅率則仍然適用。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。外交部書面報告已送抵立院。

根據外交部報告，政府將在後續談判持續爭取對台更有利、更合理稅率，以及不以疊加原稅率方式計算。談判團隊將在整體經濟戰略及國家長期發展的原則上，持續與美方就關稅及232條款等相關議題進行磋商。

外交部強調，將致力協助台灣業者在美國市場享有公平競爭環境，並強化台美在高科技與製造業供應鏈的互補合作，奠定台灣產業下階段有利的國際布局。

外交部表示，將在台美經貿互補互利的基礎上，持續向川普（Donald Trump）政府說明，台灣是美國重振製造業及鞏固人工智慧（AI）領域全球領先地位不可或缺的夥伴。並以「總合外交」為核心策略，強化台美在AI、高科技、能源合作及經濟安全等領域的合作關係。

至於台美互動情形，外交部指出，美國對台灣安全的支持立場具延續性，政府與川普政府團隊維持暢通的溝通管道，以及密切及具建設性的互動，共同應對各種挑戰，為彼此重要的安全與經貿夥伴。

外交部提到，川普政府持續強化對中嚇阻及印太安全的態勢明確，持續藉各會談場合表達對台海和平穩定的重視；美國會參、眾兩院跨黨派議員持續以訪台、立法作為、公開執言及聯名函等具體行動，展現美國跨黨派對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

關稅 美國 川普 外交部 台美關係 談判團隊

相關新聞

接見美智庫學者 江啟臣盼關稅談判促台美貿易深化

立法院副院長江啟臣今天接見布魯金斯研究所學者專家訪問團，他表示，過去5年來台灣對外市場的重心，已逐漸由中國大陸轉向美國，...

經貿辦明向立院報告關稅進度 與「232條款」合併討論有戰略考量

立法院外交及國防委員會明天將開會邀請相關部會說明美國關稅案，根據經貿辦提供的書面報告，台美咸認談判有持續性的正面進展，台...

拚關稅不疊加！外交部曝談判團隊後續規劃 強化台美製造業互補性

美國對等關稅上路，外交部最新報告指出，將持續爭取更有利稅率、不以疊加原稅率方式計算，並就232條款等議題磋商；也將強化台...

影／台美關稅協議「一頭霧水」 朱立倫批鄭麗君：有講等於沒講

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫下午在中常會發表談話表示，大...

朱立倫批鄭麗君80分鐘關稅記者會「有講等於沒講」

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫表示，大家看完80分鐘記者會...

關稅N+20％引在野批評 前藍委許毓仁：不疊加才是例外

美國「疊加關稅」衝擊我國產業，也引發在野批評。不過，國民黨前立委許毓仁今上午表示，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不...

