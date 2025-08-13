美關稅衝擊 金酒：持續推廣歐洲、韓國等市場

快訊

中央社／ 金門13日電

台灣輸美對等關稅暫時性稅率20%，金門酒廠業務處經理王雲輝今天表示，若金酒在美國市場銷售趨緩，為分散風險，會持續推廣金酒轉往如歐洲、東南亞及韓國等市場。

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率為20%。針對關稅對金門影響，金門縣產業發展處透過文字說明，依財政部民國113年統計資料，金門縣營利事業銷售額前5大行業是批發及零售業、製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、不動產業。

產發處表示，金門縣主要以內需型產業為主，例如金門酒廠每年營業額超過百億，對美國的出口貿易額約在新台幣1500萬至2000萬元左右，受台美關稅影響有限；但批發及零售業若涉及進口美國商品，關稅變動將直接影響進貨成本及零售價格，主要影響最終消費者的購買成本與選擇，對業者營運的衝擊相對較小。

金門酒廠業務處經理王雲輝今天接受中央社記者採訪表示，過去金門高粱酒產品外銷美國關稅是基本稅率，今年4月初美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，不過隨後90天暫緩期只實施10%對等關稅；在此期間已通知美國客戶可提前下單，因應後續關稅可能提高狀況，美方客戶也已事先進行採購。

王雲輝說，1日美國政府公布對台灣暫時性稅率為20%後，美方客戶仍在觀察，因取得成本提高，可能隨之提高市場售價，之後也可能導致減少對金門高粱酒採購數量。

王雲輝表示，金門酒廠仍將持續擴大外銷市場，若美國市場銷售趨緩，為分散風險，會持續推廣金門高粱酒轉往如歐洲、東南亞及韓國等市場。

