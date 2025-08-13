影／台美關稅協議「一頭霧水」 朱立倫批鄭麗君：有講等於沒講

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫下午在中常會發表談話表示，大家看完80分鐘記者會仍一頭霧水，有講等於沒講；對於台灣要付出哪些代價，到現在仍不知道，這才是真正的黑箱。

朱立倫表示，這次傳統產業、中小企業受到20％+N的關稅影響最嚴峻，相較其他競爭對手，台灣多出非常多成本，造成整體產業競爭力大幅落後，對民眾和產業來說，都希望政府能加把勁，盡量談出好結果。 國民黨中常會下午舉行，國民黨主席朱立倫（右）出席主持。記者曾吉松／攝影

