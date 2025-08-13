朱立倫批鄭麗君80分鐘關稅記者會「有講等於沒講」

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫表示，大家看完80分鐘記者會仍一頭霧水，有講等於沒講；對於台灣要付出哪些代價，到現在仍不知道，這才是真正的黑箱。

朱立倫今在中常會表示，這次傳統產業、中小企業受到20％+N的關稅影響最嚴峻，相較其他競爭對手，台灣多出非常多成本，造成整體產業競爭力大幅落後，對民眾和產業來說，都希望政府能加把勁，盡量談出好結果。

朱立倫說，鄭麗君在記者會上除了跟大家說，20%關稅還要繼續談希望下降，20％+N希望比照日本不疊加，有講等於沒講；民眾最關心的是談判過程，日本碰到同樣情境，首相石破茂完整跟國人報告，最後達到15%定額結果。

朱立倫說，關稅談判的重點，台灣到底被課多少稅率、有沒有要疊加、半導體232條款會如何，現在有講等於沒講，只要去美國投資就0，不去美國投資就是100%，對台灣所有受限232條款的企業，心仍懸在那裡不知道答案，民眾關心的是台灣會犧牲什麼、哪些產業要開放，要付出的代價什麼，到現在完全不知道，這才是真正的黑箱。

