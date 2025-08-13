快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

關稅N+20％引在野批評 前藍委許毓仁：不疊加才是例外

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委許毓仁。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委許毓仁。圖／聯合報系資料照片

美國「疊加關稅」衝擊我國產業，也引發在野批評。不過，國民黨前立委許毓仁今上午表示，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加是例外，目前只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣現階段採用的只是「暫定稅率」，談判尚未結束。

許毓仁說，最近，半導體關稅的情勢剛露出一絲樂觀，卻又因「對等關稅稅率是否疊加」的爭議引發討論與批評。這段時間的輿論熱度反映出大家對經濟前景的關切，但在情緒背後，須冷靜看清現實：「台灣正處在艱難的國際經貿環境中，這需要我們不分藍綠、團結一致，才能走出困境」。

許毓仁表示，國際上，「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣現階段採用的只是「暫定稅率」，談判尚未結束，自然適用原則而不是例外。連南韓將對美投資提升到3500億美元，都還沒換到不疊加條款，台灣若在談判中途就能拿到，國際上恐怕都會覺得不可思議。

許毓仁說，不要陷入「批評症候群」。有些人批評談判團隊能力不足，但現實是不管藍營或綠營執政，負責談判的專業人員幾乎是同一批，包括行政院經貿談判辦公室、幕僚與智庫專家（中經院、台經院等）。貿易談判不是一場場「鍵盤比賽」，而是長期累積的實力與布局。

許毓仁指出，許多人質疑談判過程「黑箱」，但必須理解，美國總統川普刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。傳統的貿易談判往往以「年」為單位，雙邊先交換開放清單，再做產業影響評估、舉辦公聽會、設計補貼與轉型方案，最後簽署草約與正式協議。然而川普的「對等關稅」是以「天」計算，90天要談100多國。他的慣用手法是先祭出極高稅率威脅，待對方震驚後，再丟出看似較合理的對案，並要求短時間內做出決定。

許毓仁說明，日本的例子很典型，前七輪談判幾乎沒結果，第八次談判卻被直接帶到白宮橢圓辦公室，當場把對美投資從 4000億美元加碼到5500億，並要求立即打電話回國決定是否接受。這種談判模式根本沒有時間與國內逐條溝通，也導致日方與白宮在稅率累加問題上各說各話，甚至至今未公布正式簽約文件。

許毓仁也說，對等關稅對台灣傳產影響最大，這些產業近年本就受到匯率與國際稅率的雙重壓力。政府當然希望在談判中爭取不疊加條款，但須認清低稅率往往要用「大投資或大採購」來交換。以色列是美國最親密的盟友，稅率也只是15%，並未達英國的10%。南韓投入3500億美元都換不到不疊加條款。若台灣真的要爭取這項例外，國內是否能接受數千億美元級別的對美投資或採購？

關稅 許毓仁 台美關係

延伸閱讀

巴西補助55億美元 幫助遭美關稅衝擊產業度難關

對等關稅衝擊 工總建議緩徵碳費 環境部：碳費制度如期上路

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

相關新聞

關稅N+20％引在野批評 前藍委許毓仁：不疊加才是例外

美國「疊加關稅」衝擊我國產業，也引發在野批評。不過，國民黨前立委許毓仁今上午表示，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不...

影／台美關稅協議「一頭霧水」 朱立倫批鄭麗君：有講等於沒講

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫下午在中常會發表談話表示，大...

朱立倫批鄭麗君80分鐘關稅記者會「有講等於沒講」

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君持續談判。國民黨主席朱立倫表示，大家看完80分鐘記者會...

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

美國對等關稅「疊加」原有稅率，遭在野質疑政府避談。新北市長侯友宜說，他期待的是中央政府面對關稅談判，第一不要口號，第二不...

【專家之眼】從鄭麗君談判記者會看台積電外再丟的籌碼

看前部屬轉述對手稱她「很難纏」的行政院副院長鄭麗君，在記者會領軍解釋台美談判過程，只見她在暗示對手如何難纏，至於她為國家...

因應關稅衝擊 工總促政府加大產業紓困

賴清德總統昨出席創投年會，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄時兩人頻交談，外界關切是否談及關稅議題，許勝雄在會前表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。