關稅N+20％引在野批評 前藍委許毓仁：不疊加才是例外

美國「疊加關稅」衝擊我國產業，也引發在野批評。不過，國民黨前立委許毓仁今上午表示，國際上「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加是例外，目前只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣現階段採用的只是「暫定稅率」，談判尚未結束。

許毓仁說，最近，半導體關稅的情勢剛露出一絲樂觀，卻又因「對等關稅稅率是否疊加」的爭議引發討論與批評。這段時間的輿論熱度反映出大家對經濟前景的關切，但在情緒背後，須冷靜看清現實：「台灣正處在艱難的國際經貿環境中，這需要我們不分藍綠、團結一致，才能走出困境」。

許毓仁表示，國際上，「對等關稅原則」幾乎都是疊加，不疊加是例外。目前只有歐盟和日本在談判中成功納入不疊加條款。台灣現階段採用的只是「暫定稅率」，談判尚未結束，自然適用原則而不是例外。連南韓將對美投資提升到3500億美元，都還沒換到不疊加條款，台灣若在談判中途就能拿到，國際上恐怕都會覺得不可思議。

許毓仁說，不要陷入「批評症候群」。有些人批評談判團隊能力不足，但現實是不管藍營或綠營執政，負責談判的專業人員幾乎是同一批，包括行政院經貿談判辦公室、幕僚與智庫專家（中經院、台經院等）。貿易談判不是一場場「鍵盤比賽」，而是長期累積的實力與布局。

許毓仁指出，許多人質疑談判過程「黑箱」，但必須理解，美國總統川普刻意把談判節奏壓縮到極限，讓透明化變得困難。傳統的貿易談判往往以「年」為單位，雙邊先交換開放清單，再做產業影響評估、舉辦公聽會、設計補貼與轉型方案，最後簽署草約與正式協議。然而川普的「對等關稅」是以「天」計算，90天要談100多國。他的慣用手法是先祭出極高稅率威脅，待對方震驚後，再丟出看似較合理的對案，並要求短時間內做出決定。

許毓仁說明，日本的例子很典型，前七輪談判幾乎沒結果，第八次談判卻被直接帶到白宮橢圓辦公室，當場把對美投資從 4000億美元加碼到5500億，並要求立即打電話回國決定是否接受。這種談判模式根本沒有時間與國內逐條溝通，也導致日方與白宮在稅率累加問題上各說各話，甚至至今未公布正式簽約文件。

許毓仁也說，對等關稅對台灣傳產影響最大，這些產業近年本就受到匯率與國際稅率的雙重壓力。政府當然希望在談判中爭取不疊加條款，但須認清低稅率往往要用「大投資或大採購」來交換。以色列是美國最親密的盟友，稅率也只是15%，並未達英國的10%。南韓投入3500億美元都換不到不疊加條款。若台灣真的要爭取這項例外，國內是否能接受數千億美元級別的對美投資或採購？

