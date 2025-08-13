美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

美國對等關稅「疊加」原有稅率，遭在野質疑政府避談。新北市長侯友宜說，他期待的是中央政府面對關稅談判，第一不要口號，第二不要擠壓式說明，清楚向大家報告關稅進度。

侯友宜今早主持市政會議，會後被問及美國對等關稅「疊加」原有稅率，侯認為，中央面對關稅談判，第一不要口號，第二不要擠壓式說明，希望很清楚的來跟大家報告，透過公開、透明的方式，大家可以了解目前整個關稅進展是如何。

侯指出，因為現在所有產業界面對的關稅挑戰跟壓力，已經逐漸浮現，希望政府盡快了解產業需求，解決產業現在所關心的關稅問題。

商品推薦