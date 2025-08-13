快訊

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

美國對等關稅「疊加」原有稅率，遭在野質疑政府避談。新北市長侯友宜說，他期待的是中央政府面對關稅談判，第一不要口號，第二不要擠壓式說明，清楚向大家報告關稅進度。

侯友宜今早主持市政會議，會後被問及美國對等關稅「疊加」原有稅率，侯認為，中央面對關稅談判，第一不要口號，第二不要擠壓式說明，希望很清楚的來跟大家報告，透過公開、透明的方式，大家可以了解目前整個關稅進展是如何。

侯指出，因為現在所有產業界面對的關稅挑戰跟壓力，已經逐漸浮現，希望政府盡快了解產業需求，解決產業現在所關心的關稅問題。

關稅 侯友宜 台美關係

相關新聞

【專家之眼】從鄭麗君談判記者會看台積電外再丟的籌碼

看前部屬轉述對手稱她「很難纏」的行政院副院長鄭麗君，在記者會領軍解釋台美談判過程，只見她在暗示對手如何難纏，至於她為國家...

美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明

美國對等關稅「疊加」原有稅率，遭在野質疑政府避談。新北市長侯友宜說，他期待的是中央政府面對關稅談判，第一不要口號，第二不...

因應關稅衝擊 工總促政府加大產業紓困

賴清德總統昨出席創投年會，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄時兩人頻交談，外界關切是否談及關稅議題，許勝雄在會前表示，...

卓揆：台美關稅談判最後階段會說明 在野批擠牙膏

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，但行政團隊及民進黨立委第一時間稱「四月已說過」挨轟卸責。行政院...

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

行政院今天上午被發現院本部中央大樓懸掛的國旗倒反懸掛，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失...

台灣「洗產地」被課高關稅？ 工具機業：要有憑有據

針對美國關稅衝擊，台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲今批評，美國真正的意圖之一是要圍堵中國製造，但包括工具機在內的台...

