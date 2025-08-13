聽新聞
0:00 / 0:00
美關稅疊加 侯友宜轟中央：不要口號、擠壓式說明
美國對等關稅「疊加」原有稅率，遭在野質疑政府避談。新北市長侯友宜說，他期待的是中央政府面對關稅談判，第一不要口號，第二不要擠壓式說明，清楚向大家報告關稅進度。
侯友宜今早主持市政會議，會後被問及美國對等關稅「疊加」原有稅率，侯認為，中央面對關稅談判，第一不要口號，第二不要擠壓式說明，希望很清楚的來跟大家報告，透過公開、透明的方式，大家可以了解目前整個關稅進展是如何。
侯指出，因為現在所有產業界面對的關稅挑戰跟壓力，已經逐漸浮現，希望政府盡快了解產業需求，解決產業現在所關心的關稅問題。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言