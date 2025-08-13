卓揆：台美關稅談判最後階段會說明 在野批擠牙膏

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，但行政團隊及民進黨立委第一時間稱「四月已說過」挨轟卸責。行政院長卓榮泰昨強調，沒有所謂失言，「這是一個事實」，但論述時未以此為基礎來做說明，引發外界誤會或不了解，行政機關深刻自我檢討。

美國加徵關稅持續衝擊台灣，卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君已清楚向國人說明，現在重心放在繼續爭取更合理的關稅結果。據了解，台美雙方持續透過視訊方式聯繫，但下場會議時間尚未敲定；據推估，美國貿易擴張法「二三二」調查出爐後才會有具體進度，我方也要針對半導體晶片關稅擬因應策略。

國民黨立法院黨團昨天批評，行政院記者會只不斷重複「會繼續爭取」，但雙方到底談了什麼？包括對美承諾什麼、開放哪些市場等，卻都沒有解釋，不能每一項都黑箱，賴政府現在是「黑箱治國」嗎？

國民黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨政府口口聲聲說暫時性關稅根本是認知作戰，讓行政院長卓榮泰迴避報告關稅衝擊的責任？難道要「暫時」一年，甚至三年，到賴清德總統下台？

國民黨團書記長王鴻薇質疑，之前聽說賴政府要對軍購編列更高預算，也要採購美國天然氣，請賴政府不要像擠牙膏一樣，問一點才擠一點。

此外，鄭麗君前天首度明確提到美國長期關切我國項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度、符合技術法規跟評鑑等，都列為此次關稅磋商範圍

針對相關項目開放與否，卓榮泰指出，由於談判還在進行，雙方有保密協定。他承諾，會在國會保留原則底下，在進到最後一個階段之前，向國會、國人做充分說明，這是正常作業程序，過程中，也會就相關程序進行說明。

