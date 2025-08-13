聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：台美關稅談判最後階段會說明 在野批擠牙膏

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，但行政團隊及民進黨立委第一時間稱「四月已說過」挨轟卸責。行政院長卓榮泰昨強調，沒有所謂失言，「這是一個事實」，但論述時未以此為基礎來做說明，引發外界誤會或不了解，行政機關深刻自我檢討。

美國加徵關稅持續衝擊台灣，卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君已清楚向國人說明，現在重心放在繼續爭取更合理的關稅結果。據了解，台美雙方持續透過視訊方式聯繫，但下場會議時間尚未敲定；據推估，美國貿易擴張法「二三二」調查出爐後才會有具體進度，我方也要針對半導體晶片關稅擬因應策略。

國民黨立法院黨團昨天批評，行政院記者會只不斷重複「會繼續爭取」，但雙方到底談了什麼？包括對美承諾什麼、開放哪些市場等，卻都沒有解釋，不能每一項都黑箱，賴政府現在是「黑箱治國」嗎？

國民黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨政府口口聲聲說暫時性關稅根本是認知作戰，讓行政院長卓榮泰迴避報告關稅衝擊的責任？難道要「暫時」一年，甚至三年，到賴清德總統下台？

國民黨團書記長王鴻薇質疑，之前聽說賴政府要對軍購編列更高預算，也要採購美國天然氣，請賴政府不要像擠牙膏一樣，問一點才擠一點。

此外，鄭麗君前天首度明確提到美國長期關切我國項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度、符合技術法規跟評鑑等，都列為此次關稅磋商範圍

針對相關項目開放與否，卓榮泰指出，由於談判還在進行，雙方有保密協定。他承諾，會在國會保留原則底下，在進到最後一個階段之前，向國會、國人做充分說明，這是正常作業程序，過程中，也會就相關程序進行說明。

關稅 卓榮泰 台美關係

延伸閱讀

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

林岱樺呼籲普發1萬元...卓榮泰：法制化完成後 9月底不可能

卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌

卓榮泰：風災重建資源分配 盼達成最廣泛最實際照顧

相關新聞

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

行政院今天上午被發現院本部中央大樓懸掛的國旗倒反懸掛，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失...

因應關稅 工總促政府加大產業紓困

賴清德總統昨出席創投年會，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄時兩人頻交談，外界關切是否談及關稅議題，許勝雄在會前表示，...

卓揆：台美關稅談判最後階段會說明 在野批擠牙膏

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，但行政團隊及民進黨立委第一時間稱「四月已說過」挨轟卸責。行政院...

台灣「洗產地」被課高關稅？ 工具機業：要有憑有據

針對美國關稅衝擊，台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲今批評，美國真正的意圖之一是要圍堵中國製造，但包括工具機在內的台...

中經院長：台積電非無敵星星 談判不能「同一張牌打了又打」

美國對台灣課徵對等關稅暫行稅率20%，引發外界質疑台灣談判團隊未善用台積電資源。中經院院長連賢明表示，台積電不是無敵星星...

中經院長連賢明：川普關稅如「好市多模式」 應善用台積電

有關對等關稅談判狀況，中經院長連賢明12日指出，美國課徵對等關稅下去後，大約要3到6個月才會開始反映出通膨，而這次美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。