因應關稅 工總促政府加大產業紓困

賴清德總統昨出席創投年會，頒發終身成就獎給金仁寶集團總裁許勝雄時兩人頻交談，外界關切是否談及關稅議題，許勝雄在會前表示，希望台灣對等關稅能比他國低一些當然最好，但也擔憂若要比日本、南韓更低，可能要付出一些現在未知的代價，應該衡量整體利益。

工總昨表示，建議政府加大對受衝擊產業的紓困、應凍漲電價並緩徵碳費，同時擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法；此外，目前美元兌台幣匯率雖回到卅元區間，建議匯率至少應再降百分之十，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊。

工總指出，根據統計，包括資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、工具機等遭受衝擊產業超過九成為中小企業，因家數眾多，就業人口也對台灣經濟有很多貢獻，更需關切。

工總表示，近來台幣持續升值，今年多次突破一美元兌廿九元，升幅顯著高於主要競爭貨幣如日圓與韓元。匯率與關稅雙重壓力，使得部分產業已感受到接單遲緩乃至取消的影響，希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。

台幣匯價昨連續第三個交易日走貶，收在卅點○二六元，價位重回「三」字頭，創下五月廿三日以來新低。

許勝雄除強調「保護半導體是台灣很重要的事」，也呼籲政府透過輔導技術提升轉型、補貼、維持匯率穩定等方式，保護機械業、工具機和紡織等傳產，預期關稅不確定性會影響產業整體銷售結構。

許勝雄與仁寶董事長陳瑞聰、緯創董事長林憲銘昨談及關稅議題，多認為「資通訊產業不用太擔心」。許勝雄、林憲銘認為，現階段「百分之廿加Ｎ」的關稅應是最壞情況，台廠有能力化解衝擊。

陳瑞聰表示，美國對大陸的關稅對營運影響不大，但本土傳統產業仍可能受到相關衝擊。

林憲銘指出，台灣大部分的產業和日、韓並沒有很多直接競爭，競爭同業反而在東南亞地區，「應該更深入的分析，我們競爭的對象是誰」，中國大陸關稅其實不比台灣低，現在的狀況「就像遇到小亂流，但要想辦法克服」。

