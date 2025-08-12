關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了
行政院今天上午被發現院本部中央大樓懸掛的國旗倒反懸掛，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，日後會精進相關作業之教育訓練，避免類似錯誤再次發生。
行政院近期因對等關稅談判以及疊加稅率「20+N」爭議而焦頭爛額，今天上午9時許被發現，行政院中央大樓正門頂樓的國旗懸掛倒置，這段期間院區進進出出開會的官員眾多，不過無人注意到國旗不太對勁。院區駐衛警在媒體發現告知後，趕緊通報院內處理，工作人員於9時20分左右才重新將國旗正確升起。
李慧芝表示，有關今日上午因升旗人員操作疏失，以致旗面倒反，在同仁發現後通知已立即改正，後續將檢討升降旗作為及相關疏失人員責任，精進相關作業之教育訓練，避免類似錯誤再次發生。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言