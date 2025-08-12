關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院中央大樓正門頂樓的國旗懸掛倒置的狀況，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，日後會精進教育訓練，避免再次發生類似錯誤。記者李人岳／攝影
行政院中央大樓正門頂樓的國旗懸掛倒置的狀況，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，日後會精進教育訓練，避免再次發生類似錯誤。記者李人岳／攝影

行政院今天上午被發現院本部中央大樓懸掛的國旗倒反懸掛，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，日後會精進相關作業之教育訓練，避免類似錯誤再次發生。

行政院近期因對等關稅談判以及疊加稅率「20+N」爭議而焦頭爛額，今天上午9時許被發現，行政院中央大樓正門頂樓的國旗懸掛倒置，這段期間院區進進出出開會的官員眾多，不過無人注意到國旗不太對勁。院區駐衛警在媒體發現告知後，趕緊通報院內處理，工作人員於9時20分左右才重新將國旗正確升起。

李慧芝表示，有關今日上午因升旗人員操作疏失，以致旗面倒反，在同仁發現後通知已立即改正，後續將檢討升降旗作為及相關疏失人員責任，精進相關作業之教育訓練，避免類似錯誤再次發生。

行政院中央大樓正門頂樓的國旗懸掛倒置的狀況，經通報後在20分鐘內改正，行政院發言人李慧芝表示，升旗人員操作疏失，日後會精進教育訓練，避免再次發生類似錯誤。記者李人岳／攝影
行政院中央大樓正門頂樓的國旗懸掛倒置的狀況，經通報後在20分鐘內改正,行政院發言人李慧芝表示,升旗人員操作疏失,日後會精進教育訓練,避免再次發生類似錯誤。記者李人岳／攝影

關稅 台美關係

