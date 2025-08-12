台灣「洗產地」被課高關稅？ 工具機業：要有憑有據

針對美國關稅衝擊，台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲今批評，美國真正的意圖之一是要圍堵中國製造，但包括工具機在內的台灣產業卻大量利用來自大陸的「紅色供應鏈」零組件降低成本，因「洗產地」才造成關稅較日韓高。不過，幾家大型工具機整機廠都表示並不了解此情形，或即使有，也應該是少數。

工具機大廠程泰集團總裁楊德華認為，工具機產業有沒有使用大陸紅色供應鏈的零組件，茲事體大，政府可以去查，以及是否訂出自製率？若要說有，應該有憑有據。使用大陸零組件，很多產業都有，反而是工具機他認為不會太多，因為光是控制器就占了3成，多數廠家都用日本和德西門子的，其餘的自製率就很高。

不過，以冷卻機而言，現在大陸的中低階產品價格的確比台灣少了3、4成，若有傾銷問題，政府應重視，可以詳細了解。

台中精機董事長黃明和說，以該公司而言，除了控制器使用日本或西門子的，其餘像是板金、鑄件都有自己的廠。分別在彰濱工業區、后里，滾珠鏍桿用上銀的，冷卻機用許文憲的哈伯產品或其他台廠產品，自製率很高。

他認為，做生意將本求利，使用低成本零組件是一定的，以往WTO也是美國推動，大陸才會成為世界工廠，如今若只因美國要圍堵紅色供應鏈而不准使用大陸產品，他認為不必跟著美國起舞。美國關稅問題牽涉層面廣，也不能只以是否使用紅色供應鏈來看。零組件廠遭遇競爭，應朝生產高階產品和分散市場著眼。

黃明和說，台中精機因為分散市場，美國目前僅占3%。政府在關稅上不應被美國予取予求，因為得不償失。大家寧可忍一下，也要自立自強，走出自己的路。

太平產業園區廠商協進會理事長、三鋒機器總經理郭璦玫說，三鋒冷卻機用哈伯產品，其他零組件亦堅持用台廠的。另據一家高階零組件廠資深經理說，日本也在大陸生產滾珠鏍桿等零組件，但產品僅給大陸用，不會運回組裝在日本的機器銷售，所以沒有紅色供應鏈問題。

