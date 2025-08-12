中經院長：台積電非無敵星星 談判不能「同一張牌打了又打」

美國對台灣課徵對等關稅暫行稅率20%，引發外界質疑台灣談判團隊未善用台積電資源。中經院院長連賢明表示，台積電不是無敵星星，不能遇到什麼議題，就打這張牌，便認為美國要給予更好的條件，談判不能同一張牌打了又打，何況台積電股東有7成外資，美國制裁有的是手段。

連賢明今天受訪談及美國關稅議題，他表示，關稅對於產業競爭力影響很大，產業界期待關稅能夠降低，這些可以理解，但大家必須認知到，美國總統川普是非常現實的商人，什麼東西都要用換的。

今年1月川普上任以來，揮舞關稅大刀，並劍指台灣半導體產業，直言「台灣偷走美國的晶片」。到了3月，台積電董事長魏哲家在美國白宮宣布加碼投資1000億美元於美國設廠，社會譁然，而後川普4月宣布對等關稅，更引發批評，認為台灣太早將台積電這張牌打出，不利後續談判。

連賢明對此表示，川普非常精明，相信川普與台積電已有默契，在美投資可以給予一定優惠，從近日公布的晶片關稅100%但在美設廠可豁免的結果看來，也是對台積電有利，顯見台積電早早宣布赴美投資是聰明決定。

國內有聲音質疑台積電因此變「美積電」，或是應該將台積電作為籌碼，換得更好條件，連賢明直言「不可能所有東西都拿台積電出牌」，台積電不是無敵星星，不能遇到什麼議題，就打台積電這張牌，就認為美國要給予更好的條件。

連賢明分析，台積電先進製程握有強大優勢，但軟體、晶片設計軟體（EDA）在人家手上，從美國掐住中國的經驗來看，可以知道美國握有很大的制裁力量；更何況，台積電有7成是外資，美國甚至可以集結外資力量，否決台積電經營團隊，台灣不見得有本錢跟別人玩到底。

連賢明表示，川普可以揮舞關稅大刀，改寫全球經貿秩序，有2大原因，首先是從國際政治角度來看，美國是全球霸主；第2，從經濟面而言，美國是全世界最大市場，這些都是國際現實。

台灣輸美對等關稅8月7日上路，傳統產業過去幾年已經很辛苦，今年又有關稅與匯率夾擊，成為重災區。

連賢明表示，台灣傳產存在結構性問題，過去一直希望打下中國市場，都未能成功，現在對等關稅競爭力輸日韓，日本現在不須疊加稅率，韓國有疊加，不過與美簽有自由貿易協議（FTA），台灣雖然也有部分零稅率，但工具機等產業影響就很大。

連賢明表示，關稅固然帶來衝擊，現在國際政經局勢改變，台灣要思考是否能夠利用這次機會，在美國大量投資時，趁勢打入美國市場。

連賢明舉例，台灣紡織業很厲害，但多是代工，沒辦法做品牌，如果能夠利用此機會，做出1、2個品牌，對紡織業很有幫助；另外，如果餐飲業切入美國市場，可以進一步帶動台灣農業發展，這也是一個機會。

