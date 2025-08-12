【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

行政院副院長鄭麗君昨天率台美關稅談判團隊召開記者會，這場遲來的記者會，長達80分鐘，訊息量卻很少。但官方總算表態我方將向美方爭取，在既有的20%關稅之上不要再疊加，也會設立線上專區供產業界查詢關稅稅率，有那麼間接承認錯誤的一點點味道。

這證明，官方自己心知肚明，和日本比起來，台灣的談判團隊顯然不夠力。既未在第一時間向美方力爭不要疊加，更是在各方譁然之後才表示會向日本看齊，也將向美國爭取，實在不夠主動積極。而且官方老是推給民間企業已清楚關稅怎麼疊加，也未免太過行政怠惰。

而整場記者會聽下來，多數是國人知道的資訊，包括台美關稅談判會和接下來232條款包裹一起談、非關稅貿易障礙是必考題、再三強調絕無黑箱作業等。其餘對產業衝擊的評估也顯得過於樂觀，例如行政院秘書長龔明鑫分析，受美國新關稅衝擊的工業產業中，台灣大部分競爭對手都包含關稅比台灣更重的中國，政府會輔導業者搶進中國讓出的市場，說得十分輕巧；他還認為，台灣第3季出口會持續成長，理由是台灣對美出口以資通訊產品為主，232調查在進行中，又碰上AI時代來臨，這也顯得過於短視。

至於勞動部評估受關稅影響人數為4.2萬，對照從4月中到8月1日，無薪假廠商已從110增加到190家、人數從1682人增加到3441人，已經倍數成長。勞動部的評估是否偏向樂觀，是一大問號。

台灣談判團隊在歷經四次實體磋商及十次視訊會談，迄今國人只知道從4月2日美方宣布的32%降到目前20%的暫時性稅率，然後進度就是「還在談」。至於相較於日本大投資5500億美元、南韓3500億美元，台灣投資美國，真要投資外傳的4千億美元的天價？台灣有無能力對獅子大開口的美方說NO的籌碼？未來又將開放哪些市場、還要附加哪些條件換取稅率再降、會不會出賣半導體關鍵技術…種種疑問，在昨天的記者會上都得不到答案。

關稅談判了快大半年，美國財政部長貝森特在接受日本媒體訪問時說，預計在10月底前大致完成與尚未達成貿易協議國家的談判。他表示，隨著時間過去，關稅應該會像「融化中的冰塊」，暗示有可能調降。但就不知道，按照現有已知的談判成效來看，台美關稅談判也能如此，抑或仍面對鐵板一塊？

