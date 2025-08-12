僑委會因應關稅衝擊 海外信保基金開辦30萬美元紓困

快訊

中央社／ 台北12日電

僑委會委員長徐佳青今天表示，台美關稅談判尚未有結果，但台商勢必調整投資布局，因此協助海外信保基金調整授信額度由最高200萬美元提升至300萬美元；另將提供貸款額度最高30萬美元專案貸款保證。

僑務委員會上午舉辦「海外信保基金協助受美對等關稅影響僑台商開辦紓困專案」記者會，僑委會委員長徐佳青、財團法人海外信用保證基金董事長林寶惜、亞洲台灣商會聯合總會長陳舒琴、中南美洲台灣商會聯合總會名譽總會長張崇斌出席。

徐佳青指出，台灣雖尚未有最終關稅談判結果，但東南亞、歐盟等國已有確定方案，勢必讓全球台商需要調整投資布局，並面臨「資金來源、人才移動」兩大關卡，因此僑委會基於過去輔導台商的經驗給予協助。

徐佳青說明，將協助輔導海外信用保證基金調整全球同一經濟利害關係人授信額度，由最高200萬美元提升至最高300萬美元。

她也提到，海外信用保基金也將另開紓困保證專案，針對直接、間接受對等關稅影響，導致減少10%僑台商企業，提供貸款額度最高30萬美元專案貸款保證、保證成數9成、保證期間最長6年，僑委會將補貼最長3年保證手續費，及最長6個月部分利息（按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算）、申請期間為專案生效起1年內。

針對申請資格，林寶惜說明，只要提供財報證明近3年輸美營收衰退10%，且股東一半以上為台灣民眾，或具華僑身份的台僑商企業就能申請；徐佳青補充，計算基礎從8月7日開始，因此預估最快9月中旬後可開始申請，她強調，關稅議題是挑戰、危機，但也是轉機與新機會，大家無須惶恐，政府會盡力協助大家。

僑委會補充，海外信用保證基金於全球25國、51個都會區內共有200家承辦金融機構，若橋台商因關稅導致資金周轉困難可就近向當地合作銀行提出申請；若無合作銀行，可向國內合作銀行的國際金融業務分行（OBU）及外匯指定銀行（DBU）提出申請。

