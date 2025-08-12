民眾黨批闗稅談判是「黑箱」 吳思瑤：透明公開

行政院經貿辦日前指出，我國對等關稅均採產品原有MFN（最惠國待遇），再加上川普行政命令中所列台灣關稅稅率20%，台灣實際稅率為表列當中20%，再加上各種商品不同的「N%」稅率，民眾黨團批評此為「黑箱」，民進黨團幹事長吳思瑤今天回應，政府窮盡一切能力，在4個面向落實透明公開，光公開「保密協議」就是前所未見，世界各國只有台灣做到了。

吳思瑤今天在議場前接受媒體聯訪，針對關稅談判，民眾黨批評是「黑箱」，台灣民意基金會民調也顯示，有近5成民眾不滿意結果，另有4成7認為保密過度不恰當。對此吳思瑤表示，在野黨委員們的建議、聲音他們都聽到了，但要請國人認知並理解，談判正在進行中，若過程中把談判策略、底線全都揭露，對於後續談判是正向還是負向？是明智還是不智？

吳思瑤表示，昨天行政院副院長鄭麗君召開的記者會，已清楚說明談判並非黑箱，她以手板秀出台美關稅過程中，政府已窮盡一切能力，在4個面向落實透明公開，首先已向國會揭露「保密協議」，再者，只要立法院長韓國瑜協商、朝野政黨對報告時間有共識，便可立即向國會進行專案報告，當談判完成後，即時向國會完整說明協議內容，並接受國會審查監督，最後也將建置專屬網站，線上專區提供產業第一手之政策因應。

吳思瑤強調「在野黨越努力要把談判打成黑箱，我們的因應就是更光明磊落、透明公開接受社會各界乃至國會檢視」，談判過程請不要繼續抹上黑箱這種負面標籤，現在除了努力爭取對等關稅調降，抑是爭取不疊加，希望大家依舊給予談判團隊最大支持。

