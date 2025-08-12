批對等關稅密室談判 羅智強：民進黨當年多反服貿 現就多黑箱

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，引發各界質疑，國民黨立法院黨團今開記者會批評，行政院說明記者會只不斷重複說會繼續爭取，但雙方到底談了什麼？包括對美承諾什麼？開放哪些市場等，不能一個個都是黑箱，賴政府現在是「黑箱治國」嗎？

國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。國民黨團書記長王鴻薇表示，大家才知道原來20%對等關稅並不是天花板，而是地板，這已經引起各界極大不滿，連民進黨內部都炸鍋。

王鴻薇批評，行政院副院長鄭麗君沒提出具體解決方案，回顧過去4月到8月不管視訊或赴美談判，到底都做什麼？結果現在被發現有疊加關稅，還反過來質疑大眾及產業；從4月中到8月1日，無薪假廠商已從110增加到190家、人數從1682人增加到3441人，已經倍數成長。

國民黨團首席副書記長羅智強直呼「聽君一席話，如聽一席話」，鄭麗君一出來說明大家就懂了，為什麼被稱之為最難纏的談判對手，因為鄭說得話都聽不懂，現在關稅「疊疊樂」，民進黨政府談判「大關稅、大失敗」；口口聲聲說暫時性關稅，「暫時」兩字根本就認知作戰，因為經貿談判本來就一直是新的結果覆蓋舊的。

羅智強批評，現在用暫時性關稅讓卓榮泰迴避報告關稅衝擊的責任，沒有所謂「暫時」，難道要暫時一年，甚至三年到賴清德下台？若真的可以談到不要疊加關稅，條件又是什麼？政府應講清楚，當年反服貿多黑箱，民進黨現在就多黑箱。

國民黨立委林沛祥分析，國際經貿談判中常用國內壓力跟外國談判，這一次美國對等關稅中，世界各國也都如此作法，但台灣卻是一個個小黑箱集結成大黑箱，政府也讓美國予取予求。黑箱包含進口美國關稅、232條款、對美有哪些關稅下降、對美投資方式、軍購項目、為什麼被拒絕過境等。

王鴻薇還批，現在各國都對人民公開資訊，之前就有聽說賴政府要對軍購編列更高預算，也要採購天然氣，賴政府不要像擠牙膏一樣，問一點才擠一點，這樣沒辦法整體評估。 國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影

商品推薦