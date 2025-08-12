關稅恐衝擊4.2萬人飯碗 洪申翰：優先協助勞工留職場、不落入失業

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰表示，勞動部會優先編列資源來支持受關稅影響產業的在職勞工，希望盡力優先把勞工留在職場，不會落入失業。本報資料照片
美國對等關稅衝擊持續擴大，預估4.2萬人將面臨減班休息、失業，產值損失超過1.6%。勞動部長洪申翰今天在臉書表示，勞動部將全力戒備，並陸續公告支持勞工因應關稅衝擊的支持方案，盡力優先將勞工留在職場，不至於落入失業。

洪申翰說，就業衝擊包括減班休息或失業等，所謂影響4.2萬的數字，並非全都會失業，勞動部也會優先編列資源來支持受影響產業的在職勞工，希望盡力優先把勞工留在職場，不會落入失業。

他解釋，隨著貿易談判將原本4月「原稅率＋32%」的對等關稅，下修到8月暫時性的「原稅率＋20%」，依相關專業智庫評估，受影響勞工的人數已從4月時評估的潛在12萬人，降為潛在4.2萬人，雖然評估受影響的勞工雖然下降不少，但勞動部不會放鬆，仍審慎地應對所有可能衝擊。

洪申翰說，今年6月失業率是2001年以來同期最低，就業人數則是歷年同期最高，即便數字看起來不算差，但勞動部還是會全力戒備，持續監測所有的勞動指標，準備好所有支持勞工因應對等關稅衝擊的方案，也會陸續公告讓民眾了解。

他進一步表示，昨天行政院已核定勞動部依據特別條例授權所訂定的「 因應國際情勢支持勞工安定就業辦法 」 ，就是要用最大的努力，支持勞工在此變動情勢下安定就業，勞動部會盡速完備後續的法制作業，並動態調整強化支持方案，勞動部會盡最大努力協助可能受影響的勞工來應對這波就業的不確定性挑戰。

關稅 洪申翰 台美關係

