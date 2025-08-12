影／鄭麗君上火線說明爭取關稅不要疊加 藍委批這4個月有在爭取嗎

國民黨立院黨團今天舉行「對等關稅密室談判 強迫全民買單」記者會。黨團書記長王鴻薇表示，昨天大家看到行政院副院長鄭麗君率領的包含了行政院的經貿辦公室，以及我們的談判代表，針對我們對美貿易關稅談判做了最新的報告，這個千呼萬喚始出來的一個行政院的記者會，事實上是因為最近這兩天在8月7號，美國對台灣課徵20%的對等關稅之後，發現原來這20%並不是天花板，而是一個地板，因為所有相關的這些產業，以及農業的產品還要疊加關稅，這部分當然引起社會輿論的極大的不滿，而且甚至連民進黨內部都炸鍋，所以看起來，行政院由鄭麗君來召開記者會，是試圖來做一個危機處理。

王鴻薇表示昨天記者會，第一個針對我們稅率疊加的問題，顯然鄭麗君沒有任何的具體、有效的方案能夠解決，昨天最主要只是傳達，我們會繼續的跟美國爭取我們的對等關稅不要疊加，這真的是讓大家覺得匪夷所思，到現在才告訴我們要去爭取關稅不要疊加，那麼從4月到現在的8月中，這4個月我們的政府在美國不管是用視訊談判，或者飛到美國去談判，請問你們有在爭取嗎？等到大家發現了之後，只是丟給大家，一句話說4月4號就已經告訴大家了，好像質疑社會大眾、產業到底在炸鍋什麼？驚訝什麼？ 國民黨立院黨團今天舉行「對等關稅密室談判 強迫全民買單」記者會。記者邱德祥／攝影

