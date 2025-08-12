暫行對等關稅20% 卓榮泰：談判最後階段前向國會、民眾充分說明
台美談判持續推進，台灣暫行對等關稅稅率20%，行政院長卓榮泰上午在立法院「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備詢時表示，現在的重心放在繼續爭取更合理的關稅結果，在談判進到最後一個階段前，會向國會、民眾充分說明。
對於台美關稅談判進度，卓榮泰會前接受媒體聯訪表示，鄭麗君副院長已清楚說明，現在重心放在繼續爭取更合理的關稅結果，由於談判還在進行中，雙方有簽保密協定，但行政院一定會在「國會保留」的情況下，進入到最後一個階段前，向國會、民眾做充分說明，這是正常作業程序。
