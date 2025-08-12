卓榮泰指關稅「20%+N」非失言 但深刻檢討未以此論述

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，但政院及民進黨立委第一時間表示「4月已說過」挨轟卸責。行政院長卓榮泰12日表示，沒有所謂失言，「這是一個事實」，但行政機關論述時未以此為基礎來做說明，引發誤會或不了解，行政機關深刻自我檢討。

美國加徵關稅持續衝擊台灣，卓榮泰表示，昨天行政院副院長鄭麗君已清楚向國人說明，現在重心放在繼續爭取更合理的關稅結果。

關於台灣稅率「20%+N」引發爭議，卓榮泰指出，關於4月所說過是「原稅率加對等關稅」，這是一個事實，沒有所謂失言，但行政機關論述時沒有一而再、再而三的以此為基礎來做說明，引起一些誤會或瞭解不夠深，行政機關深刻自我檢討，也希望從此建立一個正確的資訊（指經濟部成立線上專區）。

此外，鄭麗君昨首度明確提到非關稅貿易障礙是談判中的「必考題」。她說，美國每年都會提出對外貿易障礙評估報告，長期關切我國項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度、符合技術法規跟評鑑等，都列為此次磋商範圍。

卓榮泰指出，針對談判內容牽涉哪些項目，或有任何進度，因談判還在進行當中，雙方有保密協定。他承諾，會在國會保留原則底下，在進到最後一個階段之前，向國會、國人做充分說明，這是正常作業程序，過程中，也會就相關程序進行說明。

至於實質討論結果，卓榮泰說，最後尋求國會支持時，屆時國人將全盤瞭解，也會針對受到較大損害的產業，開始準備做擴大產業支持，這個政府目前工作。

