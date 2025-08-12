快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

新北議員批民進黨 過去反服貿…關稅談判卻整場封閉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員黃心華指出，政府不應以「保密協議」為由拒絕對國會與產業說明，否則恐讓中小企業陷入恐慌，錯失談判籌碼與產業安全。記者張策／攝影
新北市議員黃心華指出，政府不應以「保密協議」為由拒絕對國會與產業說明，否則恐讓中小企業陷入恐慌，錯失談判籌碼與產業安全。記者張策／攝影

針對近期台美關稅談判爭議，新北市議員黃心華指出，政府不應以「保密協議」為由拒絕對國會與產業說明，否則恐讓中小企業陷入恐慌，錯失談判籌碼與產業安全。

黃心華表示，經貿談判確實需要一定保密與彈性，但「保持機密」與「三緘其口」不同。他批評，民進黨過去在反對服貿協議時也曾主張應讓國會與產業參與，如今卻在關稅談判中採取完全封閉的態度，甚至一年來將重心放在罷免政治對手，導致錯失未雨綢繆的時機。

他舉例，日本與韓國在與美國談判過程中，都曾向國會及國民說明可能開放的方向與目標，不僅讓民眾有心理準備，也可借助輿論作為談判籌碼；反觀台灣，政府卻以美方未證實存在的「保密協議」為理由拒絕說明，導致資訊不對稱、談判處於劣勢。

黃心華指出，立法院機密會議並不罕見，真正需要保密的是資料與部分討論，而非整場封閉。如今各產業充斥關稅謠言，水五金、工具機、汽車、農業等產業都擔心成為談判犧牲品。台灣九成八企業為中小企業，對關稅與匯率波動的承受力遠低於大型企業，更需要政府盡早提供資訊與協助。

他進一步警告，除了「對等關稅」外，基礎稅率可能還會再疊加，導致最終關稅負擔比日韓更重，而日本在談判中懂得利用籌碼，讓稅率封頂，台灣卻可能面臨多層關稅疊加的結果。

在產業安全方面，黃心華批評政府未善用台積電赴美投資1650億美元的籌碼，反而在交出護國神山後，仍需承受比日韓更高的關稅。他憂心，美方策略明顯是將關鍵技術與產能移至美國，恐導致資通訊、五金機械等「護國群山」被連根拔起，國內投資與就業機會同步流失。

黃心華呼籲，政府應正視關稅談判的資訊透明與產業保護，積極與國會、產業界溝通，善用籌碼避免談判失衡，「不要等到護國神山與群山全被移走，台灣才發現自己已成空殼」。

關稅 黃心華 台美關係

延伸閱讀

副院長熱門傳聞？ 羅明才：統統不去想 最重要7席過關

新北智慧共桿推進牛步 審計報告檢討

新北綠黨團要市府普發4萬6 藍回嗆：掩飾中央執政無能

普發現金遲遲未定 新北藍黨團籲民進黨立即停止杯葛

相關新聞

卓榮泰指關稅「20%+N」非失言 但深刻檢討未以此論述

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，但政院及民進黨立委第一時間表示「4月已說過」挨轟卸責。行政院長...

新北議員批民進黨 過去反服貿…關稅談判卻整場封閉

針對近期台美關稅談判爭議，新北市議員黃心華指出，政府不應以「保密協議」為由拒絕對國會與產業說明，否則恐讓中小企業陷入恐慌...

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

美國對等關稅「疊加」引爆引議，社會不安由下而上蔓延，讓民進黨立委坐立難安，就連綠營支持者都認為論述欠佳，黨內壓力直線飆升...

文青副院長示範了政院災難性的溝通失能

台美關稅談判，本應是新政府展現外交手腕與經貿實力的舞台，卻在卓榮泰內閣的應對下，演變成溝通失能、策略錯位與政治傲慢交織的治理危機。行政院副院長鄭麗君好不容易出面開了一個半小時的記者會，她一再強調「政府本應善盡說明責任」，但說明到最後，國人對台美談判狀況仍如在雲裡霧中，既安不了民心，更解不了民惑。如今爭議的焦點，早已不僅是20%的關稅稅率，而是政府在面對質疑時的「實問虛答」、對內防禦性的溝通姿態，以及對外令人憂心的談判錯判。

政院：爭取關稅不疊加 強調持續與美磋商更合理稅率

台美關稅談判尚未進入最終章，行政院副院長鄭麗君昨（11）日表示，將持續爭取更好、更合理的對等關稅稅率，並爭取以非疊加方式...

美規車、農產品…對等關稅磋商必考題

台美持續談判對等關稅，行政院副院長鄭麗君昨（11）日表示，每輪赴美磋商都有新議題加入，其中美規車、農產品標準、輸入許可制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。