新北議員批民進黨 過去反服貿…關稅談判卻整場封閉

針對近期台美關稅談判爭議，新北市議員黃心華指出，政府不應以「保密協議」為由拒絕對國會與產業說明，否則恐讓中小企業陷入恐慌，錯失談判籌碼與產業安全。

黃心華表示，經貿談判確實需要一定保密與彈性，但「保持機密」與「三緘其口」不同。他批評，民進黨過去在反對服貿協議時也曾主張應讓國會與產業參與，如今卻在關稅談判中採取完全封閉的態度，甚至一年來將重心放在罷免政治對手，導致錯失未雨綢繆的時機。

他舉例，日本與韓國在與美國談判過程中，都曾向國會及國民說明可能開放的方向與目標，不僅讓民眾有心理準備，也可借助輿論作為談判籌碼；反觀台灣，政府卻以美方未證實存在的「保密協議」為理由拒絕說明，導致資訊不對稱、談判處於劣勢。

黃心華指出，立法院機密會議並不罕見，真正需要保密的是資料與部分討論，而非整場封閉。如今各產業充斥關稅謠言，水五金、工具機、汽車、農業等產業都擔心成為談判犧牲品。台灣九成八企業為中小企業，對關稅與匯率波動的承受力遠低於大型企業，更需要政府盡早提供資訊與協助。

他進一步警告，除了「對等關稅」外，基礎稅率可能還會再疊加，導致最終關稅負擔比日韓更重，而日本在談判中懂得利用籌碼，讓稅率封頂，台灣卻可能面臨多層關稅疊加的結果。

在產業安全方面，黃心華批評政府未善用台積電赴美投資1650億美元的籌碼，反而在交出護國神山後，仍需承受比日韓更高的關稅。他憂心，美方策略明顯是將關鍵技術與產能移至美國，恐導致資通訊、五金機械等「護國群山」被連根拔起，國內投資與就業機會同步流失。

黃心華呼籲，政府應正視關稅談判的資訊透明與產業保護，積極與國會、產業界溝通，善用籌碼避免談判失衡，「不要等到護國神山與群山全被移走，台灣才發現自己已成空殼」。

商品推薦