因應關稅衝擊…工總向政府提三呼籲 立即啟動救急三支箭

美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅。全國工業總會12日提出三大呼籲，並建請政府祭出凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困等救急三支箭。

工總指出，這一關稅明顯高於日本最高15％關稅，也高於韓國在現有稅率之上再加徵15％關稅的待遇，此次MFN+20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇。

據資料顯示，包括資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品、工具機等產業將遭受衝擊，而這些產業超過九成為中小企業，因為家數眾多，就業人口也對台灣經濟有很多貢獻，因此，更需外界關切。甚且有工具機重要廠商說，此次衝擊可能更甚於COVID疫情期間，是產業40多年來處境最慘烈的一次。

工總指出，近期經濟部雖然已陸續和工總及工總所轄產業公會進行座談，機械、工具機等產業公會也陸續向政府提出匯率貶值等建議作法，工總爰整理各產業意見再次呼籲政府，莫輕忽與淡化此一攸關我國產業長期發展的經貿挑戰，維穩匯率、擴充信保基金、凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困之外，更應該聽取產業意見，加大輔導產業力道，協助產業度過此次危機。

對此工總並向政府提出三大呼籲：

一、維穩匯率，協助產業具出口競爭力。近來新台幣持續升值，今年多次突破1美元兌29元，升幅顯著高於區域主要競爭貨幣如日圓與韓元。匯率與關稅雙重壓力，使得部分產業已感受到接單遲緩乃至取消的影響。

希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。目前美元兌新台幣匯率雖回到30元區間，建議匯率至少應再降10％，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊，同時，應設法拓銷與擴大美國以外的其他國家市場。

二、擴充信保基金，增加對中小企業融資。為協助企業因應美國加徵關稅及匯率波動的衝擊，政府已提出中小微企業多元發展貸款加碼、外銷貸款優惠保證加碼等措施，但此次衝擊範圍大，政府應再增加中小企業信用保證基金的挹注，有充足的信保基金保證能量，發揮資金乘數效果，並放寬或增加銀行對中小企業的融資條件與額度，中小企業才有資金全面動起來對應變局！

三、救急三支箭：凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困。面臨急遽變化的關稅海嘯，許多中小企業應變不及而陷入經營困境，國內勞工團體也擔憂發生產業外移與大規模失業潮。

因此，建議政府應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助企業的員工薪資，降低企業裁員或實施無薪假。另外，建議政府應凍漲電價並緩徵碳費，同時擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法，並提出更多具體可行的方案或措施，讓企業在這波關稅大風暴中，度過難關，並且有力氣往前邁進，穩住就業並為國家經濟與產業發展做出貢獻。

