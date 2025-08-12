聽新聞
親上火線首度公開說明 鄭麗君：爭取關稅不疊加

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北報導
代表我國赴美談判的行政院副院長鄭麗君（中）、經貿辦總談判代表楊珍妮（右二），以及政院秘書長龔明鑫（左二）等人，昨天出席行政院記者會，說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案。記者邱德祥／攝影
代表我國赴美談判的行政院副院長鄭麗君（中）、經貿辦總談判代表楊珍妮（右二），以及政院秘書長龔明鑫（左二）等人，昨天出席行政院記者會，說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案。記者邱德祥／攝影

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，爭議延燒兩天，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明，強調後續談判目標除了爭取更合理的對等關稅稅率，及磋商二三二調查、供應鏈合作，也會努力爭取關稅不採疊加計算。

鄭麗君表示，目前對美疊加關稅僅歐盟是例外計算，日本正爭取豁免，其他國家原則適用疊加方式，她理解社會期待行政團隊進行更多說明，政府也該善盡說明責任，未來將成立線上專區供各界查詢。工具機、機械等工業產品，蝴蝶蘭、鬼頭刀等農產品，面對的衝擊升高，政府會給予更大支持。

疊加爭議引爆民眾不滿，地方首長也紛紛表達高度憂心，不只在野怒批政府黑箱蓋牌，就連綠營內部也充滿不解。鄭麗君昨天率行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員兼總談判代表楊珍妮舉行記者會，相關部會包括財政部、經濟部、勞動部、農業部皆有次長級官員與會。這也是鄭麗君第一次公開說明與美談判事宜。

面對外界質疑，鄭麗君開宗明義便指「台美沒有黑箱談判」，但依國際慣例，談判細節未底定前，不會完整對外說明，雙方簽有保密協議，若過度揭露底線，可能影響談判結果。

團隊願盡速赴立法院說明

她強調，行政團隊願盡速赴立法院說明談判進度；一旦台美達成協議，將立即向國會、社會完整地說明協議內容，並提供衝擊影響評估，協議文本也將送交國會審議。

目前台美談判持續進行，下場會議時間尚未敲定。鄭麗君指出，台美持續努力磋商，雙方也於七日、八日兩度舉行視訊會議；到目前為止，技術性磋商已完成，她也說明還沒完成最終談判的原因。

赴美投資額將邀產業溝通

鄭麗君解釋，台美未能達成協議，除了時間因素，也因美國二三二調查尚未出爐，政策還在發展中，加上台灣為美國第六大貿易逆差國，九成逆差金額來自半導體與資通訊產品、電子零組件有關；就這項特殊性課題，台美需要更多時間討論二三二條款及供應鏈合作。鄭麗君說，「每次赴美談判都有新變化，美方的期待和相關議題逐漸擴增，要求也會升高」。

經濟部長郭智輝日前指台灣投資美國金額可能達四千億美元，鄭表示，投資金額尚未議定，近期會邀高科技產業溝通，盼未來企業在擴大赴美投資時集結力量，促台美戰略合作，也有利談判。

美車、農產品列談判必考題

除了談判進度，鄭麗君也首度明確提到非關稅貿易障礙是談判中的「必考題」。她說，美國每年都會提出對外貿易障礙評估報告，長期關切我國項目包含美規車准入、農產品標準、輸入許可制度、符合技術法規跟評鑑等，都列為此次磋商範圍。

鄭麗君說，目前台灣對等關稅稅率從卅二％降至廿％的暫時性稅率，這並非政府追求的談判目標，將持續爭取更好且更合理的稅率；面對美方期待開放市場議題，始終秉持國家、產業利益，維護國民健康、糧食安全等基本原則因應及磋商。

