台美關稅談判過程 觸及我國防預算占比

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北報導

美國加徵關稅持續衝擊台灣，外界關注我方是否會以高投資換取低關稅，行政院副院長鄭麗君昨天表示，對美投資金額未議定，已經幾度與產業界溝通，近期還會邀請高科技產業的業者持續溝通，盼未來在赴美投資部分，促進台美的戰略性合作。

另針對華盛頓郵報引述貿易談判文件指出，美政府官員計畫敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。鄭麗君說，已向美方表達賴總統宣示國防預算將達到逾ＧＤＰ三％，因此談判過程中並無進一步討論。據了解，談判過程確實觸及台灣國防預算占比，美方也樂見台灣做出承諾。

台美談判持續，投資金額被視為協議達陣關鍵，並與美國擬對進口半導體及晶片加徵關稅相互連動。經濟部長郭智輝日前邀國內半導體產業公協會及台積電等重點業者代表，召開座談交流會議，針對美方政策動向及可能因應作法進行意見交換與討論。

楊珍妮：美滾動提高對台灣要求

記者張文馨、黃婉婷／台北報導

行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮昨天說明主要國家談判情形表示，美方歸納的議題包含關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全和商業機會，這包含的層面之廣，從一個國家的貿易政策、產業政策和投資政策，甚至包括地緣政治。但她未說明地緣政治所指為何。

楊珍妮說，台灣的談判面臨很多挑戰，如時間壓縮、面對美國要價不確定，隨著時間轉變與各國談判進展，美方滾動提高對台灣要求及議題複雜性，從有限資訊中看到產業、投資政策和經濟安全等，甚至地緣政治都考量進去。

關稅 美方 美國 台美 半導體 台美關係 國防預算

相關新聞

政務委員楊珍妮：多國對美零關稅換市場開放 附帶高額投資採購條件

行政院11日召開「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」時表示，會中政務委員楊珍妮針對各國談判狀況指出，眾多國家多已與美...

在野質疑鄭麗君繞過關稅核心問題 藍：逾4.2萬人恐減薪、失業

美國對等關稅「疊加」計算引發關注，行政院副院長鄭麗君昨天親上火線說明。藍白立委紛紛質疑，鄭麗君繞過核心問題；國民黨表示，...

觀察站／鄭麗君的哲學系語彙 難解關稅疑慮

台美對等關稅談判自四月啟動以來，備受國人關注。行政院副院長鄭麗君昨首挑大梁，一口氣開了八十分鐘的記者會，回應黑箱質疑聲浪...

工具機大廠遇台美關稅 40年最慘烈、面臨淘汰戰

美國對台對等關稅影響全台，已對工具機產業造成嚴重衝擊。國內老牌大型工具機廠台中精機董事長黃明和說，這是他在產業四十多年處...

