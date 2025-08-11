台美關稅談判過程 觸及我國防預算占比

美國加徵關稅持續衝擊台灣，外界關注我方是否會以高投資換取低關稅，行政院副院長鄭麗君昨天表示，對美投資金額未議定，已經幾度與產業界溝通，近期還會邀請高科技產業的業者持續溝通，盼未來在赴美投資部分，促進台美的戰略性合作。

另針對華盛頓郵報引述貿易談判文件指出，美政府官員計畫敦促台灣等國增加軍費或擴大軍購規模。鄭麗君說，已向美方表達賴總統宣示國防預算將達到逾ＧＤＰ三％，因此談判過程中並無進一步討論。據了解，談判過程確實觸及台灣國防預算占比，美方也樂見台灣做出承諾。

台美談判持續，投資金額被視為協議達陣關鍵，並與美國擬對進口半導體及晶片加徵關稅相互連動。經濟部長郭智輝日前邀國內半導體產業公協會及台積電等重點業者代表，召開座談交流會議，針對美方政策動向及可能因應作法進行意見交換與討論。

楊珍妮：美滾動提高對台灣要求

行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮昨天說明主要國家談判情形表示，美方歸納的議題包含關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全和商業機會，這包含的層面之廣，從一個國家的貿易政策、產業政策和投資政策，甚至包括地緣政治。但她未說明地緣政治所指為何。

楊珍妮說，台灣的談判面臨很多挑戰，如時間壓縮、面對美國要價不確定，隨著時間轉變與各國談判進展，美方滾動提高對台灣要求及議題複雜性，從有限資訊中看到產業、投資政策和經濟安全等，甚至地緣政治都考量進去。

