在野質疑鄭麗君繞過關稅核心問題 藍：逾4.2萬人恐減薪、失業

美國對等關稅「疊加」計算引發關注，行政院副院長鄭麗君昨天親上火線說明。藍白立委紛紛質疑，鄭麗君繞過核心問題；國民黨表示，台灣逾四萬兩千人面臨減薪與失業，呼籲賴政府停止內鬥，立即提出因應關稅衝擊方案，幫助產業和民眾度過難關。

對於產業開始出現失業潮，勞動部次長李健鴻昨在行政院記者會表示，至昨天中午最新人數為三三九七人減班休息；相較上月卅日減少四十五人、通報家數減少四家；勞動部將密切關注觀察減班休息是否擴大。

國民黨表示，相較於日本政府誠實公開，台灣超過四萬兩千人面臨減薪與失業，產值損失超過一點六％，賴政府不但避重就輕，還一再將焦點放在政治口水戰上，讓關稅衝擊日益加劇，產業與民生的問題一再被漠視。

民眾黨團副總召張啓楷表示，全世界跟美國談判關稅的國家，有哪一國不是隨時向民眾報告？甚至南韓政府帶著企業赴美談投資案，換取輸美關稅降為十五％。

對於在野黨質疑，民進黨團副幹事長林楚茵表示，歐盟、日本與南韓都付出好幾倍的代價，稅率減幅卻不一定比台灣還要多；行政團隊明明就還在談判，藍白卻忙著攻擊談判團隊、製造疑美氛圍，這不是為台灣爭取利益，而是對內搞破壞、對外疏美親中。

商品推薦