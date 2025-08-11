快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

觀察站／鄭麗君的哲學系語彙 難解關稅疑慮

聯合報／ 本報記者黃婉婷張文馨

台美對等關稅談判自四月啟動以來，備受國人關注。行政院副院長鄭麗君昨首挑大梁，一口氣開了八十分鐘的記者會，回應黑箱質疑聲浪。這場「遲來的直球對決」，雖交代了過往談判的必考題、關稅計算方式及產業衝擊，但最關鍵的半導體供應鏈及投資議題，卻沒有正面回應。

美國對等關稅公布以來，這是繼賴總統的記者會之後，政府「最有誠意」的記者會，一口氣開放四輪媒體提問，題數高達十二題，但也凸顯賴政府內外交迫之感。

記者會上，鄭麗君態度和緩、立場堅定，手邊參考資料不多，顯示她是最了解來龍去脈的人。從深諳關稅談判背景者的觀點，鄭的發言堪稱安全妥貼，對大眾和受衝擊的產業業者，其態度也足夠誠懇。

但是，鄭麗君除反覆強調談判困難度高及複雜性，其態度如同賴總統應對美國關稅一樣，不肯說句重話，僅稱過度揭露底線，可能影響談判結果，因此，對於半導體重要性講了大半年，到昨天面對民眾質疑的鄭麗君，依然難以給出明確答案，要如何回應國人的關稅疑慮？

除了面對面釋疑，民進黨同步進行的危機處理，也在避免關稅議題燒向國內，成為懷疑賴政府領導能力的導火線。半年前接下談判重任的鄭麗君恐怕沒想過，對內論述難度比對美談判更高；二○一四年支持學生反服貿黑箱訴求的鄭麗君，更沒想到要站在第一線，澄清自己沒有黑箱。

當年太陽花學運演變成「退回服貿」；如今類似爭議，若立院多數不滿意談判內容，依十一年前民進黨高標準，鄭麗君是否能挺起腰桿回美國重談？國人對關稅談判的疑慮，絕非鄭麗君擅長的哲學系冗長語彙所能敷衍過去。

